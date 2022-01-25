Как реагируют в Украине на угрозу вторжения России и что нужно знать

Напряженность по поводу угрозы вторжения России в Украину продолжает расти. Появилась информация о вероятной дате нападения, а несколько стран начали эвакуацию дипломатов. Рада собирается на закрытую встречу по нацбезопасности и готовит обращение в ООН. Одной из тем сегодняшнего заседания СНБО является обострение ситуации с РФ. В то же время украинцев призывают не поддаваться панике.

Подробно о ситуации на данный момент и что нужно знать на случай вторжения России — далее в материале.

Президент призвал украинцев сохранять спокойствие

На фоне новостей о возможном нападении российских войск Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором призвал людей сохранять покой и не накручивать себя, а СМИ не распространять фейковую информацию о войне. Также он отметил, что не нужно скупать продукты в магазинах и снимать деньги из банков.

По мнению президента, единственный повод для паники — что украинцы спустя 8 лет войны до сих пор ей поддаются. Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть к ней готова и постоянно усиливает свои оборонные способности.

Сеяние паники — наибольшее достижение РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что нагнетание паники вокруг угрозы военной эскалации дает президенту РФ Путину преимущество. Если позволить расшатать ситуацию внутри страны, то российским войскам не придется нападать.

Министр иностранных дел отметил, что РФ стягивает технику к границам, проводит маневры, но для совершения атаки у агрессора нет боевой готовности. В то же время есть множество сообщений, в том числе и от партнеров Украины, о неизбежности войны.

Вероятная дата вторжения

Командующий ООС Александр Павлюк предположил, что Россия может напасть на Украину через несколько недель. В интервью The Sunday Times он заявил, что беспокойство вызывает дата 20 февраля, поскольку в этот день заканчивается Олимпиада 2022 в Пекине. Также к этому времени завершатся военные учения России и Беларуси у украинских границ.

Ранее стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не вторгаться в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля. По данным Bloomberg, лидеру КНР это необходимо, чтобы якобы «не затмить великое для Китая событие».

Собеседники издания Bloomberg сообщили, что в середине февраля Россия вместо полномасштабного нападения может начать «ограниченное» вторжение с кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.

Закрытая встреча Рады и обращение в ООН

25 января в 09:00 в кабинете председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука состоится закрытое заседание глав фракций и групп с участием министра обороны Алексея Резникова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Во время этой встречи обсудят текущие вопросы нацбезопасности.

Кроме того, Верховная Рада намерена обратиться к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических стремлений Украины. По словам спикера ВР, такое постановление уже готово и должно быть вынесено на голосование нардепов 25 января.

Заседание СНБО

24 янвраря на 17:00 президент Владимир Зеленский собрал Совет нацбезопасности и обороны. Одна из тем заседания — меры по обеспечению национальной безопасности Украины от внутренних и внешних угроз.

Как сообщил РБК-Украина информированный источник, на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности.

Что нужно знать на случай военного вторжения

На случай угрозы полномасштабных военных действий в населенных пунктах предусмотрены укрытия для гражданского населения. Они бывают нескольких видов, в зависимости от степени защиты.

В качестве временного укрытия подходят станции метро, подвальные помещения, подземные паркинги, подземные переходы, если они соответствуют установленным требованиям. А именно — все убежища должны иметь свободный доступ внутрь. Также в бомбоубежищах должна быть система вентиляции, свет, средства связи, огнетушители, запас воды, оборудованные места для размещения людей, медицинские средства.

Простейшие сооружения, по типу подвалов, могут служить укрытием при обстрелах, если в них есть лавки, лежаки, емкости для воды, источники света.

Бомбоубежища помечают специальной табличкой «Укриття» с указателем направления движения к ним на видных местах. Информацию об их местонахождении в городах предоставляют органы местного самоуправления. Интерактивные карты бомбоубежищ можно посмотреть на сайтах ОГА, городских и облсоветов.

В Киеве насчитывается 514 защитных сооружений, более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия. Подробная карта — по ссылке.

Что нужно положить в «тревожный чемоданчик»

В случае эвакуации из опасных зон с собой нужно взять самые необходимые вещи. Их следует подготовить заранее и сложить в прочную сумку или рюкзак, чтобы сократить время на сборы.

Содержимое «тревожного чемоданчика»: документы, деньги (наличные, карты банка), зарядные устройства для телефонов, теплую одежду, удобную и прочную обувь, белье, фонарик, радио, пакеты для мусора, сигнальные средства, набор инструментов (мультитул), нитки, иголки, блокнот, карандаш, спички, зажигалка, гигиенические средства, аптечка, в т.ч. рецепты на лекарства, посуда для приготовления пищи.

Также нужно иметь с собой запас воды и еды на 3 дня (продукты длительного срока хранения).

По материалам «РБК-Украина»