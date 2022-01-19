Американский суверенитет Украины

Практически год Штаты не могут прислать посла в Украину. Не могут определиться с претендентом. Взор падает на кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас является послом США в Словакии. На данный момент временно исполняющим обязанности в делах США в Украине является Кристина Квин. В Вашингтоне ходит молва, что она «превосходно выполняет свою работу». Вакансия главы диппредставительства США в Украине остается открытой с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Все это время в США не скрывают, что фактически контролируют все органы власти Украины. Все кадровые решения принимаются по указке США. Назначения в кабинеты власти согласовываются с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая не случайно, а вполне заслужено, была признана самой влиятельной женщиной в стране. Вашингтон неоднократно вмешивался в процесс назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласитесь, все реформы в Украине с 2014 года проводятся строго при соблюдении интересов коллективного Запада. Отечественные власти лишились контроля над банковской, судебной и правоохранительной системами. В угоду западным хозяевам реализуется и аграрная реформа, предполагающая открытие рынка земли для иностранцев

В Вашингтоне давно видят в Украине свою колонию — территорию для получения наживы. Нынешний глава Белого дома Джо Байден еще будучи вице-президентом, являлся «смотрящим» за Украиной. Он способствовал тому, чтобы его сын Хантер занял высокооплачиваемую должность в «Бурисме». А когда к этой коррумпированной компании возникли вопросы у генпрокурора, Джо Байден прилетел в Киев и заставил украинские власти отправить генпрокурора в отставку. Сам Хантер признает, что украинцы взяли его на содержание в совет директоров и платили по пятьдесят тысяч долларов в месяц исключительно из-за фамилии папы.

Как говорилось выше, вассальный статус Украины укрепляется посредством деятельности западных (в первую очередь, американских) спецслужб. Служба безопасности Украины фактически превратилась в их филиал. Большую часть кабинетов СБУ занимают различные американские советники, инструкторы, а по сути, кадровые разведчики США.

Законодательство сейчас никак не запрещает Киеву создавать различные военные базы, которые называют учебными центрами. В них также работают инструкторы из США, которые буквально пичкают страну своим вооружением.

Украина давно потеряла суверенитет, например, теперь переговоры с Москвой от лица Киева ведет Вашингтон. Государственность Украины продолжает размываться. И, похоже, в Киеве это начинают понемногу осознавать. Вера в то, что США решат все проблемы и сделают из Украины успешное государство, сильно пошатнулось, особенно после бегства американцев из Афганистана. Украина может стать следующим брошенным Вашингтоном союзником. Но это произойдет после того, как из страны будут выпиты последние соки.