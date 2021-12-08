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Дайджест > Антивакцинаторы создали свою криптовалюту Unvaxxed Sperm

Антивакцинаторы создали свою криптовалюту Unvaxxed Sperm

Александр Панько
08.12.21 09:20
217
Антивакцинаторы создали свою криптовалюту Unvaxxed Sperm

Анонимные создатели криптовалюты Unvaxxed Sperm («Невакцинированная сперма»), которая была запущена более недели назад и в минувшие четверг и пятницу, 2 и 3 декабря, показала взрывной рост, оказались активакцинаторами.

Разработчики отказываются называть свои полные имена и представляются под псевдонимами. Один из них, Джейсон, указал, что проект создан «для обеспечения непрерывности объективного научного исследования и свободы дискуссии». Однако другой, назвавшийся Фаучи (главного инфекциониста США зовут Энтони Фаучи), ответил, что в какой-то степени они выступают против вакцин.

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Как отмечается в материале, основатели Unvaxxed Sperm утверждают, что 90 процентам людей не нужна вакцина от COVID-19. Кроме того, они предлагают лечить заболевание ивермектином (лекарство от паразитов, применяемое ветеринарами для лечения животных), хотя популярность препарата для этих целей основана на единственных некорректных исследованиях, позднее отозванных.

Unvaxxed Sperm является форком (ответвлением) криптовалюты SafeMoon, ставшей вирусной в начале этого года благодаря поддержке знаменитостей. Фаучи утверждает, что за ней стоят семь «ветеранов криптовалют», но отказался назвать их имена.

При этом основатели антиваксерской криптовалюты даже не обещают своим покупателям каких-то выгод. Они отмечают, что в первую очередь хотят сделать ее вирусной и привлечь внимание как противников вакцин, так и тех, кто еще сомневается. В планах у них выпуск аналогов популярных сервисов, например сервиса знакомств для антиваксеров.

Название разработчики взяли из популярной версии, гласящей, что замороженная сперма антиваксеров в будущем будет очень дорогой, станет новым биткоином (имеется в виду взрывной рост стоимости актива). Как показали исследования, вакцина не влияет на сперму, однако противники прививок не доверяют ученым.

В тему: В минувшую субботу, 4 декабря, рынок криптовалют падал вместе с биткоином на десятки процентов. К середине недели он начал восстанавливаться. Во вторник рост биткоина достиг уже 8 процентов, главная криптовалюта торгуется на уровне выше 51 тысячи долларов. На максимуме в ноябре курс достигал 69 тысяч.

По материалам Лента.ру

Тэги: криптовалюта, антивакцинаторы, Unvaxxed Sperm, SafeMoon

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