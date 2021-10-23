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Дайджест > Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет

Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет

Агата Кловская
23.10.21 10:08
142
Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет

Турецкие археологи обнаружили доказательства того, что доисторическое здание, содержащее фаллосообразные колонны и вырезанную человеческую голову, использовалось для церемониальных действий еще 11.000 лет назад. Об этом пишет Live Science.

Это место, получившее название Карахантепе, расположено на юге Турции, и содержит ряд зданий, построенных задолго до изобретения письменности. В развалинах зданий археологи обнаружили резные изображения человеческих голов, змей и лисы, а также несколько колонн в форме фаллоса.

«Возле резного изображения человеческой головы археологи обнаружили 11 столбов. Они все имели форму фаллоса», — рассказал Некми Карул, профессор доисторической археологии Стамбульского университета.

Это здание соединено коридорами с тремя другими, вместе они образуют своеобразный комплекс. По словам Карула, в этом комплексе древние люди могли проводить церемониальные обряды.

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что люди использовали комплекс для обрядовой деятельности. Они входили в здание с одного конца и выходили с другого, шествуя в присутствии человеческой головы и столбов в форме фаллоса. Однако, чтобы утверждать это с полной уверенностью, ученым потребуются дополнительные раскопки.


Интересней всего то, что здания не были покинуты или разрушены. Их в прямом смысле похоронили. Причем помещения засыпали землей так, чтобы не повредить находящиеся там скульптуры (отсюда — отличная сохранность, лишь некоторые столбы разрушены эрозией).

Стоит также отметить, что место относится к тому же времени, что и Гебекли-Тепе, другой археологический объект, храмовый комплекс где сохранились большие здания и резьба в виде животных и человеческих голов.

По материалам Фокуса

Тэги: история, Турция, археология, культура, Гёбекли-Тепе, Карахантепе

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