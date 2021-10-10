В США появилась новая COVID-религия

В США эпидемия коронавируса превратилась в новую фетиш-моду. В продаже многочисленные гаджеты с символикой успешной вакцинации от COVID-19, с изображением основных действующих фигур эпидемии. Демонстрация лояльности и гражданского послушания сделали из мер по борьбе с коронавирусом новую религию. Её адепты страстны, догматичны, агрессивны и активно вербуют новых последователей.

Свечки с фотографиями главного иммунолога Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи и молитвой за здоровье продаются в США за 15–20 долларов за штуку. Молитвы о святом — как указано на свечке — Энтони возносятся в благодарность за вклад, который доктор привнёс в борьбу с пандемией коронавируса Cov-Sars-2. Изображения Фаучи можно найти в крупных интернет-магазинах, напечатанные на кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Популярность набирают и серебряные колье с гравировкой «Вакцинирован» за 39 долларов за штуку, и более экономный вариант — бейджи за 5 евро с надписью: «Привит». Желающие могут купить футболки за 17–20 евро c надписями: «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и «Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше».

Атрибутика ковид-культа разнообразна, но несёт в себе один и тот же посыл: «Я прошёл вакцинацию, следуй моему примеру».

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на прошлой неделе появилась на публике с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована». «Я ношу моё колье вакцинации круглые сутки, чтобы сообщить, что я сделала прививку, как и все вы сделали прививку, я уверена в этом. Вы умные, но вы знаете, что там снаружи есть люди, которые не слушают Бога и того, что Бог хочет, — цитируется речь губернатора на сайте Fox News. — Вы знаете, кто они такие. Я хочу, чтобы вы стали моими апостолами. Хочу, чтобы вы вышли и рассказали об этом, и сказали, что это долг каждого перед друг другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любви к ближнему и к тому, как её демонстрировать, и чтобы позаботиться друг о друге, достаточно сказать: „Пожалуйста, сделай прививку, потому что я тебя люблю и я хочу, чтобы ты остался жив“».

Речь, произнесённая губернатором, была показана на телевидении и нашла широкий отзыв среди избирателей-демократов и резкую критику со стороны республиканцев, назвавших посыл губернатора-демократа отуплением масс.

Помимо самого факта вакцинации набирает популярность и изображение исторических и библейских героев в защитных масках. В продаже появилась статуэтка святого семейства — с Марией, Иосифом и младенцем Иисусом в защитных масках. Несмотря на то что библейские персонажи никак не могли носить в этот исторический момент защитные маски, для широкой публики ассоциация внешности современного жителя Америки с ликами святых тысячи лет назад имеет принципиальное значение. Защитная маска за считанные месяцы стала самым естественным и неизбежным атрибутом современности — её можно увидеть не только на пешеходах, посетителях заведений и водителях машин и грузовиков, но и в рекламных роликах, в магазинах на манекенах, на телевидении и в кино.

Тема COVID-19 нашла место даже в детских книгах. Как пишет на своём сайте Fox News, для детей дошкольного возраста выпущена специальная ковид-книжка с «иллюстрированными вручную раскрасками с изображением вашей карантинной мечты в главной роли», как указано в издании.

COVID-гаджеты и атрибутика, если верить интернет-отзывам, крайне нравятся покупателям. Все уверены в том, что они с выгодой и пользой потратили деньги. Кого-то эта продукция веселит, кто-то приобретает её в шутку, а кто-то и со всей серьёзностью планирует сооружать алтарь из свечек а-ля Фаучи.

«Всё это перешло от кризиса общественного здравоохранения к кризису психического здоровья, оккультной одержимости COVID-19», — считает Кэндас Овенс, политический комментатор и гость программы Такер Карлсон, приглашённая в понедельник 27 сентября на Fox News для обсуждения проблемы зарождающегося в США COVID-культа.

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По материалам Завтра