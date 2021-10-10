Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > В США появилась новая COVID-религия

В США появилась новая COVID-религия

Александр Панько
10.10.21 12:26
479
В США появилась новая COVID-религия

В США эпидемия коронавируса превратилась в новую фетиш-моду. В продаже многочисленные гаджеты с символикой успешной вакцинации от COVID-19, с изображением основных действующих фигур эпидемии. Демонстрация лояльности и гражданского послушания сделали из мер по борьбе с коронавирусом новую религию. Её адепты страстны, догматичны, агрессивны и активно вербуют новых последователей.

Свечки с фотографиями главного иммунолога Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи и молитвой за здоровье продаются в США за 15–20 долларов за штуку. Молитвы о святом — как указано на свечке — Энтони возносятся в благодарность за вклад, который доктор привнёс в борьбу с пандемией коронавируса Cov-Sars-2. Изображения Фаучи можно найти в крупных интернет-магазинах, напечатанные на кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Популярность набирают и серебряные колье с гравировкой «Вакцинирован» за 39 долларов за штуку, и более экономный вариант — бейджи за 5 евро с надписью: «Привит». Желающие могут купить футболки за 17–20 евро c надписями: «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и «Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше».

Свечки с фотографиями главного иммунолога Соединённых Штатов Америки Энтони Фаучи и молитвой за здоровье

Атрибутика ковид-культа разнообразна, но несёт в себе один и тот же посыл: «Я прошёл вакцинацию, следуй моему примеру».

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на прошлой неделе появилась на публике с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована». «Я ношу моё колье вакцинации круглые сутки, чтобы сообщить, что я сделала прививку, как и все вы сделали прививку, я уверена в этом. Вы умные, но вы знаете, что там снаружи есть люди, которые не слушают Бога и того, что Бог хочет, — цитируется речь губернатора на сайте Fox News. — Вы знаете, кто они такие. Я хочу, чтобы вы стали моими апостолами. Хочу, чтобы вы вышли и рассказали об этом, и сказали, что это долг каждого перед друг другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любви к ближнему и к тому, как её демонстрировать, и чтобы позаботиться друг о друге, достаточно сказать: „Пожалуйста, сделай прививку, потому что я тебя люблю и я хочу, чтобы ты остался жив“».

Речь, произнесённая губернатором, была показана на телевидении и нашла широкий отзыв среди избирателей-демократов и резкую критику со стороны республиканцев, назвавших посыл губернатора-демократа отуплением масс.

Помимо самого факта вакцинации набирает популярность и изображение исторических и библейских героев в защитных масках. В продаже появилась статуэтка святого семейства — с Марией, Иосифом и младенцем Иисусом в защитных масках. Несмотря на то что библейские персонажи никак не могли носить в этот исторический момент защитные маски, для широкой публики ассоциация внешности современного жителя Америки с ликами святых тысячи лет назад имеет принципиальное значение. Защитная маска за считанные месяцы стала самым естественным и неизбежным атрибутом современности — её можно увидеть не только на пешеходах, посетителях заведений и водителях машин и грузовиков, но и в рекламных роликах, в магазинах на манекенах, на телевидении и в кино.

новая COVID-религия

Тема COVID-19 нашла место даже в детских книгах. Как пишет на своём сайте Fox News, для детей дошкольного возраста выпущена специальная ковид-книжка с «иллюстрированными вручную раскрасками с изображением вашей карантинной мечты в главной роли», как указано в издании.

COVID-гаджеты и атрибутика, если верить интернет-отзывам, крайне нравятся покупателям. Все уверены в том, что они с выгодой и пользой потратили деньги. Кого-то эта продукция веселит, кто-то приобретает её в шутку, а кто-то и со всей серьёзностью планирует сооружать алтарь из свечек а-ля Фаучи.

«Всё это перешло от кризиса общественного здравоохранения к кризису психического здоровья, оккультной одержимости COVID-19», — считает Кэндас Овенс, политический комментатор и гость программы Такер Карлсон, приглашённая в понедельник 27 сентября на Fox News для обсуждения проблемы зарождающегося в США COVID-культа.

В тему

 

По материалам Завтра

Тэги: США, секта, коронавирус, COVID-религия

Комментарии

Статьи

10.10.21 11:26

Начало нефтяной эры. Часть 1 («Новый свет»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид
10.10.21 13:16

Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.10.21 13:14

В Нигерии нашли неожиданное применение использованным автомобильным покрышкам
10.10.21 12:51

В Святогорской лавре верующие УПЦ празднуют 30-летие создания Донецкой епархии
10.10.21 11:37

Ученые доказали, что люди начали загрязнять атмосферу еще 700 лет назад
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
09.10.21 14:40

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского
09.10.21 13:23

ООН закрепила за человеком еще одно фундаментальное право
09.10.21 13:20

В Киево-Печерской лавре до 17 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская»
09.10.21 12:40

Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния
09.10.21 12:15

На Буковине появится новый храм УПЦ
09.10.21 11:50

Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
08.10.21 22:09

В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета
08.10.21 19:00

Главные новости за 8 октября 2021 года
08.10.21 16:48

На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы
08.10.21 15:51

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова
08.10.21 15:26

Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку
08.10.21 14:25

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью
08.10.21 13:05

Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги
08.10.21 12:32

Место спикера Рады недолго оставалось вакантным
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
06.10.21 19:00

Главные новости за 6 октября 2021 года
05.10.21 19:00

Главные новости за 5 октября 2021 года
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
04.10.21 11:17

В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
04.10.21 21:46

На фоне глобального сбоя в работе Facebook произошел самый большой в истории слив персональных данных
07.10.21 21:59

Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту
07.10.21 05:12

День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года
04.10.21 19:00

Главные новости за 4 октября 2021 года
Фото и Видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Сильное землетрясение в Токио попало на видео
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Неизвестные развесили на мостах баннеры против Коломойского
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
В Италии начал извергаться… остров
В Италии начал извергаться… остров
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.