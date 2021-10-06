Автомобиль — не роскошь, а средство налогообложения

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный выступил с инициативой введения сбора за утилизацию старых автомобилей. Причем платить на этот раз предлагается непосредственно автовладельцам.

Таким образом государство намерено бороться с негативным влиянием автотранспорта на окружающую среду, подобно тому, как это происходит в странах Евросоюза.

«Попадая на свалки, бывшие в употреблении автомобили вызывают загрязнение почвы свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. В Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. В течение 2020 года утилизировано лишь 13 тысяч авто. Остальные загрязняют окружающую среду на свалках», — объяснил чиновник, подчеркнув, что утилизационный бизнес в Украине не является высокодоходным.

На то есть две причины.

1. В стране нет разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания использованных автомобилей.

2. За эту услугу еще и необходимо доплачивать.

В этой связи главный экоинспектор Украины предлагает перенять опыт ЕС. В частности, речь идет о том, чтобы внедрить:

— финансовое стимулирование при покупке новой машины после надлежащей утилизации старой;

— взыскание утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

— высокие штрафы за нарушение норм утилизации отработанного «железного коня»;

— введение ответственности для автопроизводителей касательно дальнейшего обезвреживания отработанного товара.

При этом Малеваный напомнил о принятии в первом чтении законопроекта № 2207-1д, который приблизит украинскую нормативную базу обращения с отходами к европейской. В частности, благодаря тому, что для автопроизводителей будет введена расширенная ответственность за применяемые авто и шины.

Однако следует помнить, что ранее в Украине уже существовал утилизационный сбор. Но он действовал иначе — тогда налогом облагались автомобили, которые ввозились в страну и изначально его оплачивали импортеры. Налог составлял до 60 тыс. грн для легковых автомобилей в зависимости от новизны и объема двигателя, а также до 29,4 тыс. грн в зависимости от новизны и массы.

Впоследствии эта сумма закладывалась в цену машины для конечного покупателя.

Впрочем, механизм не просуществовал и года. В апреле 2014-го его отменили под давлением общественности и Всемирной торговой организации.

По материалам: «Обозреватель»