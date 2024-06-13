Николай Тищенко причастен к махинациям с банковскими счетами американцев?

Журналисты опубликовали схемы , с помощью которых российские хакеры и украинские политики, в частности экс-слуга Николай Тищенко, нардеп от Слуги Народа Михаил Лаба и помощник Лабы — Виктор Лещинский выводили значительные суммы с банковских счетов граждан США. Об этом пишет издание 360

Как отмечает издание: «механизм реализации схем по опустошению карточных счетов граждан США следующий: хакеры из РФ, в координации с Николаем Тищенко, выводят средства со счетов на БУ «Благотворительный фонд „Украинский реконструкционный фонд“, руководителем которого была Ирина Лещинская, супруга Виктора Лещинского .

Общество "Украинский реконструкционный фонд" было создано 20.05.2022 для легализации выведенных с карточных счетов граждан США средств через "донаты на восстановление Украины". Вышеуказанный фонд после легализации средств посылает обратно 50% уже "чистых денег" в криптовалюте российским хакерам. По информации источников журналистов в кругу стражей порядка, непосредственно схемой руководил Николай Тищенко».

Лицо, оплачивающее 50% от имени вышеуказанного фонда гражданам РФ:

Суммы в USDT, которые переводились российским хакерам:

Скриншот одной из зафиксированной транзакции: