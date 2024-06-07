Ветеринары из США поведали, как защитить собак от жары

Эксперты из Техасского университета в США поведали о том, как защитить собак от жары летом во время прогулок на открытом воздухе. Появились данные их отчета.

Ветеринары говорят, что эти животные уязвимы для теплового удара.

По их словам, в отличие от людей, собаки не могут потеть, и охлаждают организм за счет частого дыхания, что не очень эффективно.

Информируется, что симптомы перегрева включат в себя беспокойное поведение, сильную одышку, рвоту или понос, изменение цвета языка и десен, а также неуверенную походку. В тяжелых случаях собака может упасть в обморок.

Сказано, что при тепловом ударе животное следует обернуть прохладными влажными полотенцами и как можно скорее доставить к ветеринарную клинику.

Сообщается, что наиболее уязвимы к жаре породы с плоскими мордами: мопсы, боксеры, бульдоги, ши-тцу и другие, а также животные с лишним весом и хроническими болезнями.

Специалисты советуют ходить на прогулки рано утром и поздно вечером, когда на улице становится прохладнее.

Уточняется, что, если приходится гулять днем, по возможности надо места с водоемами, где собака может охладиться.

Резюмируется, что еще одним вариантом могут стать крытые площадки для выгула, если такие есть поблизости.

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