Участница шоу «Холостяк» рассказала о побеге из секс-секты

Участница австралийской версии шоу «Холостяк», модель Эшли Фреклтон, рассказала о своем полугодичном опыте пребывания в секс-секте в Румынии. Ее историю приводит портал Mamamia.

В 2018 году «харизматичный» друг из Лондона предложил ей посетить школу йоги (кстати, про школу йоги) в Румынии, преподавателем в которой, по его словам, служил настоящий мастер из Индии.

По прибытии на место со всех учеников взяли слово, что все увиденное в стенах заведения навсегда останется в тайне. При этом глава курса разрешал называть его исключительно «Он».

В последующие месяцы группе Фреклтон рассказывали о теории заговора масонов и о вреде вакцинации против Covid-19. Помимо этого, всех участников заставляли вступать в половую связь друг с другом и смотреть порно. В конце программы модель отправили в Париж, чтобы в качестве заключительного ритуала она могла заняться сексом с «Ним».

«Они обещали, что весь мир будет у моих ног, если я пройду обряд посвящения. Говорящих „нет“ женщин они называли упрямыми, глупыми и поверхностными», — поделилась героиня материала и добавила, что отказалась от ритуала, после чего в секте начались разговоры об ее исключении.

«Мое тело кричало о том, что все это неправильно. Но я говорила себе: «Это всего лишь твое эго. Ты обязана духовно развиваться. Ты должна это преодолеть, продолжай идти вперед», — говорит Эшли Фреклтон.

Фреклтон удалось сбежать из лагеря.

По возвращении в Австралию психологи поставили ей диагноз посттравматическое расстройство. «Дома мне потребовалось несколько месяцев на осознание того, что там происходило на самом деле», — заключила она.

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Кстати, в июле 2021 года звезду сериала «Тайны Смолвиля», американскую актрису Эллисон Мэк, приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин в другую секс-секту NXIVM («Нексиам»). Организация была создана в конце 1990-х годов Китом Раньером под видом компании для обучения личному и профессиональному росту. По версии обвинения, ее глава заключал девушек в сексуальное рабство, заставлял принести клятву на верность и шантажировал фотографиями интимного характера и компроматом при попытке покинуть культ.

Подсудимая попросила прощения у потерпевших во время судебного процесса. Изначально ей грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок.

По материалам Лента.ру