От бассейна до кофеварки: 8 не совсем обычных способов майнинга криптовалюты

С момента появления первых криптовалю их майнинг превратился в прибыльный бизнес по накоплению и отмыванию крупных сумм, зачастую добытых сомнительным путем. Так, по данным платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot, в 2021 году более шести сотен украинских чиновников задекларировали в совокупности 46 тыс. 351 биткоинов, что эквивалентно почти 75 млрд грн.

На днях Служба безопасности Украины разоблачила самую крупную в Украине «ферму» по производству криптовалюты на базе одного из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго». И хотя на самом предприятии впоследствии эту информацию опровергли, скандал вызвал широкий резонанс в обществе и пока далек от того, чтобы быть исчерпанным.

Незадолго до этого злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине, поставив под угрозу энергообеспечение части области и нанеся прямые убытки на сумму свыше 3 млн грн.

Впрочем, криптофермы можно обустраивать далеко не только вблизи крупных энергообъектов. Мы собрали самые нетривиальные локации по производству электронной валюты.

Школа

В ноябре 2018 года директор одной из школ в Китае, Лэй Хуа, был уволен после обнаружения подключенной к электросети учебного заведения системы устройств, предназначенных для майнинга криптовалют.

Учителя школы в провинции Хунань заподозрили неладное из-за появившегося в здании школы странного шума, похожего на урчание или жужжание. Поиски источника шума привели их к устройствам для добычи криптовалюты Ethereum.

Как выяснилось, на обеспечение работы этих устройств тратилось $2000. При этом директор школы, узнав о резко выросших счетах за электроэнергию, связал их с работой систем кондиционирования и отопления.

Бассейн

В 2017 году следователи Святошинского управления полиции Киева и Службы безопасности Украины обнаружили на территории неработающего ГП Лечебно-оздоровительный ИЭС им. Патона 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin.

В постановлении суда указывалось, что в дальнейшем полученная криптовалюта использовалась «как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов».

Склад

В 2021 году в Днепропетровской области была разоблачена подпольная майнинг-ферма на одном из складов. Майнеры подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций. За три месяца противоправной деятельности злоумышленники нанесли прямых убытков на более чем 2 млн грн.

При этом для скрытия фактов хищения подозреваемые вмешались в работу системы учета электроэнергии с помощью специализированной техники, которую правоохранители нашли при обыске. Также у дельцов изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалют.

Следствие по этому делу продолжается до сих пор.

Гостиница

В России в апреле 2019 года криптоферму обнаружили в отеле. Завхоз небольшой гостиницы в городе Семенове Нижегородской области Александр Шигин почти год успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля даже не подозревала, что возросшие счета за электроэнергию стали следствием желания завхоза улучшить свое материальное благосостояние.

По словам Александра, для того, чтобы самостоятельно собрать ферму и настроить соответствующее программное обеспечение, ему хватило 10 классов средней школы. Все необходимое оборудование он разместил, пользуясь служебным положением, в подвальных помещениях гостиницы. Периодически он поднимал его и на верхние этажи, так что ферма располагалась у всех на виду. При этом он запретил персоналу прикасаться к «обогревателю» в зимнее время года и «серверу» весной и летом.

Ежемесячные счета за электроэнергию в размере 45-50 тыс. руб. (около 18 тыс. гривен) не смутили администрацию, а вот коллеги Шигина заподозрили неладное, когда стали замечать его на работе во внеурочное время.

В итоге они самостоятельно демонтировали криптоферму и отказались выдавать ее майнеру обратно до выяснения всех обстоятельств дела. Однако он вскоре вернул имущество, воспользовавшись отсутствием директора гостиницы на рабочем месте, и подкупив вахтера.

После случившегося опальный завхоз был уволен с работы, но сумел восстановиться через суд, на той же должности. Теперь администрация гостиницы больше не пускает его в помещение — Шигин отвечает исключительно за уборку территории.

Бизнес-инкубатор

Весной 2021 г в Ленобласти РФ потайная ферма по майнингу биткоинов была обнаружена в подсобке бизнес-инкубатора, оказывающего помощь предпринимателям. В данном случае «фермер» решил не ставить об этом в известность руководство инкубатора.

По словам главы администрации Волховского района Анны Милой, после назначения нового гендиректора главой администрации было поручено провести инвентаризацию объекта. В ее ходе сотрудники наткнулись на небольшую щитовую, ключ от которой был только у вахтера.

По предварительным данным, хозяином криптофермы был молодой айтишник, который раньше работал в одной из фирм, размещавшихся здесь же.

Сумма ущерба устанавливается.

Суд

В 2019 году СБУ установила, что должностные лица госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины занимались незаконным майнингом криптовалюты на серверном оборудовании.

По предварительным выводам экспертов, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины.

Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители получили исчерпывающую доказательную базу противоправной деятельности, в частности, обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение.

Кофеварка

В сентябре 2019 года известный эксперт в сфере информационной безопасности Мартин Хрон из компании Avast удивил весь мир, заставив свою кофеварку майнить криптовалюту Monero. Для этого он взломал кухонный агрегат Smarter iKettle, который подключается к системе «умный дом» при помощи технологии беспроводной связи Wi-Fi.

Специалист воспользовался тем ,что соединение в нем не шифруется и перехватил прошивку, внеся в нее изменения, которые позволили ему получить полный контроль над бытовым прибором, в том числе и для майнинга.

Балкон

Впрочем, добыча криптовалюты не всегда сопряжена с нарушением законодательства. В 2018 году белорусский восьмиклассник Никита собрал ферму для добычи криптовалюты на домашнем балконе. Деньги на покупку видеокарт, при помощи которых происходит майнинг, Никита выпросил у мамы. Таким образом, его инвестиции составили $2000. При этом ферма приносила хозяину прибыль в криптовалюте, эквивалентную примерно $13 в день. То есть всего за год она не только окупила «инвестиции», но и принесла почти двукратную прибыль. Впрочем, это если не считать затрат на потраченную электроэнергию.

Отметим, что доходы от криптовалютных операций в Беларуси не облагаются налогами до 1 января 2023 года. Так что к этому моменту при сохранении прежнего уровня добычи школьник в любом случае что-то заработает.

В завершение отметим, что в начале 2018 года сотрудники некоммерческого проекта по поиску внеземных цивилизаций [email protected] из Калифорнийского университета в Беркли столкнулись с нехваткой видеокарт, которые майнеры используют для добычи криптовалюты.

О том же, как легально и выгодно купить крипту в Украине, читайте здесь.

По материалам: dev.ua, ВВС, пресс-центр СБУ, CNews, 47 news