Пивовар Андрей Николаевич Мацола и его Перша приватна броварня зачищает свои связи с террористами «ЛДНР»

Одиозный бизнесмен Андрей Мацола озаботился своей репутацией в интернете. А скрывать Мацоле как видно даже на первый взгляд есть что, здесь и налоговое мошенничество и оффшорные аферы, и спонсорство террористических группировок «ЛДНР».

А еще Мацола был очень дружен с покойным Кобзоном, а бизнес ведет с его сыном.

В самое ближайшее время мы пристально обратим внимание на персону Мацолы Андрея Николаевича и расскажем более подробно о том, что пытается скрыть этот деятель.

Пока же даём в полном объёме статью, которая так мешает Мацоле.

Личность Андрея Мацолы довольно малоизвестна, хотя он является одним из топовых отечественных бизнесменов и миллионеров.

Но старается избегать громких скандалов и делать бизнес подальше от досужих глаз любопытных. Хотя, в отличие от имени, его продукцию знают многие. Ибо Андрей Мацола – владелец «Першої приватної броварні».

Краткая справка: «Перша приватна броварня» официально создана в 2004 году. Компания владеет двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле Житомирской области. Собственником украинского ООО выступает кипрская «Бонетен Лимитед» («Boneten Limited»). Крупнейший акционер компании – Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные доли распределены между концерном OeTTINGER и управляющими партнерами группы OASIS. В портфеле компании пивные марки «Бочковое», «Авторское», StareMisto, Oettinger, Heineken, «Галицкая корона», «Жигулевское» и «Жигули».

Последним громким скандалом, связанным с именем Андрея Мацолы, была, пожалуй, история, которая всплыла еще в далеком 2014 году. Правда, муссировалась она довольно долго – ибо брат Андрея Мацолы, Роман, в то время был народным депутатом Украины.

Связана эта история была как раз с маркой пива «Жигулевское». Речь идет о том факте, что Андрей Мацола является совладельцем «Московской пивоваренной компании». Еще один владелец этой пивоварни – Андрей Кобзон, сын покойного певца «Новороссии» Иосифа Кобзона. И они владеют правами на бренд «Жигули» через совместную компанию «Стратегия».

Как тогда писал «Обозреватель» (статья, кстати, вычищена), «Андрей Мацола не стыдится продавать пиво «Первой приватной броварни» не только в России, но и в Крыму, «ДНР» и «ЛНР». Знаковым является тот факт, что в «ДНР», «ЛНР» и на территории аннексированного Крыма Мацола реализует свою продукцию, произведенную как на территории РФ, так и на территории Украины».

Хотя дело давнее, стоит напомнить, о чем шла речь. Тем более что, хотя Мацола всячески открещивается от бизнеса в России, и даже заявляет, что «Жигулевское» сняли с выпуска и выпускают вместо него пиво «Жигули», а в России ним не торгуют, дело в том, что «Московская пивоваренная компания» входит в холдинг «Oasis CIS». А владеют пивоварней в Москве Мацола и Кобзон чeрeз oффшoрную фирму «ECHELON SYSTEM». Вообще, надо отметить, что вce кoмпaнии xoлдингa «Oasis CIS» упрaвляютcя чeрeз cлoжную cиcтeму oффшoрныx фирм, дa и caм гoлoвнoй xoлдинг рaбoтaeт чeрeз oднoимeнную кипрcкую фирму. Тоже, кстати, касается и бизнесов Мацолы. Также «Oasis» владеет частью Радомышльского пивобезалкогольного комбината, расположенного в Житомирской области. Чтобы понять запутанность схемы, попробуйте разобраться в приведенной картинке, обратив внимание на подчеркнутое:

Кто такие эти «Акционеры согласно списка акционеров», владеющие 44,2636% акций, но все же позволяющие Андрею Мацоле с долей в 16,5% являться конечным бенефициарным собственником? И так у него почти во всех бизнесах – сложнейшая система оффшоров и неизвестных акционеров. Раскопать структуру собственников той же «Бонетен Лимитед», зарегистрированной на Кипре и являющейся совладельцем ООО «Перша приватна броварня», весьма и весьма непросто.

Опять же обратите внимание на подчеркнутое – 100% капитала принадлежит оффшору «Бонетен Лимитед», но конечный бенефициарный собственник – Андрей Мацола. При этом он сам признает, что среди совладельцев предприятия – ЕБРР и группа OASIS.

Так что можно лишь позавидовать гению простого львовского паренька Андрея Мацолы, сумевшему создать все эти бизнесы и так запутать следы.

Впрочем, мы отвлеклись от темы торговли с оккупантом. Хотя приведенные данные о предприятиях Мацолы будет необходима для понимания, о чем идет речь.

В 2011 гoду Радомышльский пивобезалкогольный кoмбинaт купил xoлдинг «Oasis CIS», coздaнный грaждaнaми Рoccии, Изрaиля, США и Вeликoбритaнии. В чacтнocти, cрeди иx coвлaдeльцeв нaзывaют рoccиян Евгeния Кaшпeрa, Алeкcaндрa Лившицa и Андрeя Кoбзoнa.

А в нaчaлe 2012-гo «Oasis CIS» зaявил o cлиянии c «Пeрвoй чacтнoй бровaрнeй» пo cxeмe, кoтoрaя ocтaвлялa Мaцoл coбcтвeнникaми и упрaвляющими пaртнeрaми cвoeгo зaвoдa, нo в тoжe врeмя дeлaлa иx coвлaдeльцaми «Oasis CIS». А вecнoй 2012 гoдa кипрcкaя oффшoрнaя кoмпaния «Boneten Limited» купилa у «Oasis CIS» 50% aкций «Нaшeй Мaрки», cтaв влaдeльцeм Радомышльского пивобезалкогольного кoмбинaта.

Вся эта схема дала возможность выйти на российский рынок. Читатель заметит – все это было до войны. Да, то, что было до войны, действительно никоим образом не является тем, что называют «торговлей на крови».

Дело, повторимся, давнее. И Мацола неоднократно вынужден был заявлять, что отказался от бизнеса в РФ. Но данных из реестров почему-то не привел. А получить достоверные сведения о составе его кипрских оффшоров, владеющих как ООО «Перша приватна броварня», так и ПРАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль», невозможно.

И какие фирмы контролируют, в свою очередь, эти предприятия. Так что вопрос остается открытым.

Что касается сегодняшнего дня, то опять же – относительно Андрея Мацолы удивительно мало сведений. Последний всплеск активности – 2018 год, когда он раздавал интервью и участвовал в общественно-политической жизни.

Зато относительно бизнеса сведений несколько больше. Например, ООО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!"» закончила 2020 год с убытками в 45 651 000 гривен:

И находится в более чем сотне (на самом деле их 264) разнообразных судебных реестров:

Большинство из них – о взыскании с компании денег. Та же история с Радомышльским пивобезалкогольным комбинатом – он закончил прошлый год с убытками. И тоже находится в нескольких сотнях судебных реестров. И должен госбюджету более 50 миллионов гривен налогов.

Но это официальные отчеты. Как на самом деле обстоят дела у Андрея Мацолы – неизвестно. Ибо все его бизнес-схемы настолько запутаны, что разобраться в них практически невозможно.