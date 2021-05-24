Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Автор: Евгений Василевский, «Капитал»
24.05.21 14:44
118
Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.

«А зліва новий фюзеляж, який ми почали будувати 5 місяців тому — новий фюзеляж АН-178. Один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила „Антонову“ для нашої української сучасної потужної армії».

Уже только ленивый не обратил внимание, что президент выступал на фоне фюзеляжа самолета БЕЗ КРЫЛЬЕВ с надписью «Збройним силам — надійні крила». Честно говоря, для пресс-службы президента это непростительный промах. Потому что первая ассоциация, которая приходит в голову — это на словах одно, а на деле совсем другое.

«Які пріоритети? Номер один — ми будуємо країну без олігархів».

Честно говоря, здесь Зеленского опровергает «Форбс», который подсчитал, что за минувший год украинские олигархи увеличили свои капиталы и активы на 42 %.

«Багато важливих законів. Більшість з них вже узгоджено із українцями, професіоналами, з депутатами, із нашими міжнародними партнерами».

А вот это неправда! Например, по поводу НДС для аграриев порешали по-тихому, теневые лоббисты добились, чтобы налог на добавленную стоимость для АПК отменили. И наоборот, глава финансового и налогового комитета ВР Даниил Гетманцев («Слуга народа») снова подготовил законопроект о повышении ренты на железную руду (предлагается новая формула — товарная продукция * цена по китайскому сырьевому индексу Platts (IODEX 62% Fe CFR China) * ставку в %), который серьезно ударит по горнодобывающей отрасли. И что же, где обсуждение с простыми рабочими? С профсоюзами и топ-менеджерами ГОКов? Никакой открытости и цивилизованной дискуссии нет и в помине.

«Ми будуємо країну без війни». Извините, только что вы сами говорили, что на Донбассе очередное обострение. Минские соглашения не выполняются, а ситуацию на Востоке лучше всего можно описать словами «ни мира, ни войны». Как и при Порошенко.

"Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука"...я вважаю, що ця епоха закінчується«.

Только что Зеленский улыбался, только что с вдохновением рассказывал, как Украина будет праздновать 30-летие независимости, как вдруг с ним произошла метаморфоза. Зеленский неожиданно начал отводить глаза, как будто боится. Лицо исказила гримаса, Зеленский начал сбиваться и путать слова, вжал голову в плечи.

Начал перескакивать с эпохи на воров в законе, с воров на работу полиции и прокуратуры, а потом на «эпоху бедности». Тем более что суд по избранию меры пресечения для Медведчука четко показал, что дело против него «валится» на глазах. А за политические репрессии по традициям Украины придется отвечать — здесь можно вспомнить и бывшего министра внутренних дел Луценко, и экс-президента Януковича.

«І зараз, наприкінці другого року я себе дуже гарно почуваю...» Как только Зеленский ушел от опасной темы, как только прекратил думать об ответственности, на его лицо снова вернулась улыбка, он начал жестикулировать правой рукой (свидетельствует о том, что человек чувствует себя комфортно и демонстрирует открытость перед аудиторией).

«Називати їх прізвища не буду. Не боюсь нікого». Зеленский решил не раскрывать все карты и оставил без ответа просьбу журналистки «Фокуса» назвать фамилии 13 олигархов.

«Дійсно, в новому потужному законі — я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ — є збільшення податку на залізну руду».

Здесь власть не учитывает специфику того, что добываемая в Украине железная руда имеет низкое содержание железа (25-35 %, в то время как на мировом рынке востребован показатель от 63 %). Поэтому украинские ГОКи не только добывают, но и занимаются обогащением — а это дополнительные человеческие ресурсы, производственная база, финансовые ресурсы. Но в данном случае предлагается принцип Шарикова «все отнять — и поделить», когда автор законопроекта в лице Даниила Гетманцева просто предлагает через повышение ренты «отнять и поделить» около 40 % прибыли ГОКа. При этом Гетманцев и компания предлагают такую инициативу только для железной руды. А что ж так? Может, давайте, ребята, проявите характер — и предложите повысить ренту и для марганцевой руды, которую добывают на предприятиях группы «Приват» и Игоря Коломойского?!

Какой-то однобокий подход, не считаете?!

«Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом Ви не побачите». Один из редких ответов, когда Зеленский четко и однозначно заявил свою позицию. Что ж, как мы поняли, для экс-премьеров Гройсмана, Яценюка и Тимошенко, который долго и настойчиво демонстрировали готовность «хоть тушкой, хоть чучелом» вернуться во власть, лучше не питать необоснованных иллюзий.

Тэги:

Комментарии

Статьи

24.05.21 09:30

Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Медведчук делает для страны в разы больше, чем президент со всей своей командой, советниками и «зелеными кнопочками» в Раде
24.05.21 13:10

Медведчук делает для страны в разы больше, чем президент со всей своей командой, советниками и «зелеными кнопочками» в Раде

Автор: Александр Потемкин, 112ua.tv

Выбор редакции
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.05.21 14:59

В ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса
24.05.21 14:24

В ЕС задумались об отмене полетов через Беларусь
24.05.21 14:05

Священник УПЦ рассказал о правилах исповеди
24.05.21 14:00

Самолет из Киева в Эстонию полетит «в обход» Беларуси
24.05.21 13:50

В РПЦ увидели связь между визитом госсекретаря США в Киев и новыми захватами храмов УПЦ
24.05.21 13:41

Стало известно, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в украинские вузы
24.05.21 13:30

Епископ УПЦ рассказал о просветительской миссии равноапостольных Кирилла и Мефодия
24.05.21 13:28

В Одессе застрелился пограничник
24.05.21 13:12

Медведчук дал Зеленскому совет по миру на Донбассе: встреча с Путиным и главарями «Л/ДНР»
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
24.05.21 14:59

В ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса
24.05.21 13:41

Стало известно, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в украинские вузы
24.05.21 12:28

В Минобразования рассказали, будет ли дистанционка с 1 сентября
24.05.21 11:29

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой
24.05.21 11:08

В Украине одна область готова к «зеленой» зоне карантина
24.05.21 10:28

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta
24.05.21 09:05

COVID-19 в Украине дал минимальный прирост больных с начала года
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
22.05.21 09:22

В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
17.05.21 17:18

Американцы подозревают, что кто-то обстрелял Белый дом «направленной энергией»
Фото и Видео
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.