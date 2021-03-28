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Дайджест > Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий) рвется на украинский рынок ЖРС, Михаил Спектор в деле

Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий) рвется на украинский рынок ЖРС, Михаил Спектор в деле

Автор: ОРД
28.03.21 12:12
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Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий) рвется на украинский рынок ЖРС, Михаил Спектор в деле

Сразу несколько фактов свидетельствуют о том, что словацкая группа VS Energy, имеющая в Украине интересы в энергетическом, гостиничном и игорном бизнесах, настойчиво пытается зайти в добычу еще и железной руды.

Полтавский ГОК

На днях стало известно, что 4 офшорные компании — бывшие акционеры Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в Ferrexpo Константина Жеваго, вновь подали иски в суд о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих дополнительных эмиссий акций. В итоге Хозяйственный суд Киева 23 ноября 2020 года открыл судебное производство по данному делу.

Данная тяжба тянется с 2005 года и была посвящена сделке 2002 года, когда 4 офшорки, которые входят в VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа лицам, связанным с нынешними владельцами комбината — компаниям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.. В 2015 году Ferrexpo сообщило, что после длительного периода судебных разбирательств все претензии были полностью отклонены. И вот опять.

Black Iron

Попытка лишить Жеваго контрольного пакета в его главном горнорудном активе не единственное направление активности VS Energy на железорудном фронте Украины. Очевидно, что эта группа имела непосредственное отношение к попыткам канадской Black Iron построить «с нуля» ГОК (Шимановское железорудное месторождение) в Кривом Роге.

Недаром представитель VS Energy в Украине Михаил Спектор почти год был президентом Black Iron. Группа изучала возможности реализации greenfield-проекта, но точно также как и до этого Виктор Пинчук (East One), а позднее — Ринат Ахметов с его «Метинвестом», отступились от такой потрясающей возможности закопать в землю миллиард долларов. Тем не менее, благодаря Спектору интерес к добыче ЖРС был продемонстрирован группой во всей красе.

КЖРК

В свете перечисленных фактов не выглядит такой уж неожиданностью, что в момент обострения конфликта между акционерами Криворожского железорудного комбината — Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским — среди бенефициаров данного предприятия возникли Михаил Воеводин и Наталья Селиванова, которые являются представителями все той же VS Energy. Впрочем, продолжалось это недолго — три месяца (11 декабря 2019 — 26 февраля 2020). Но подозрение о желании группы как-то поучаствовать в горнорудных прибылях в Украине — лишь укрепило.

Интересно, что как раз в это самое время ДТЭК выкупал часть энергобизнеса VS Energy в Украине. В мае 2019 года энергохолдинг Ахметова завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго» у «словаков». Затем, в мае нидерландская DTEK GRIDS B.V.стала владельцем 6,75% акций АО «Хмельницкоблэнерго», основным собственником которого является украинское государство. До этого миноритарным акционером этого облэнерго была VS Energy. Может появление новых бенефициаров в КЖРК скрывало какие-то не ставшие пока официальными сделки по переходу активов от «словаков» к ДТЭКу?

Трио «Воровайки»

Здесь, наверно, пора наконец объяснить, кто собственно скрывается за вывеской «словацкой VS Energy». Речь идет о россиянах Александре Бабакове, Евгении Гинере и уже упоминавшемся выше Михаиле Воеводине.

Бабаков — бывший вице-спикер Госдумы России, сегодня находится под санкциями США и ЕС.

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер за последние 4 года пережил принудительную выплату 100 млн долларов российскому Альфа-банку, а также лишился 100% акций ЦСКА, которые были предоставлены в качестве залога по кредиту государственного Внешэкономбанка.

Неудивительно, что по информации главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, Михаил Воеводин выкупил у своих неудачливых партнеров Гинера и Бабакова доли в VS Energy. «Таким образом, у VS Energy теперь только один акционер — Воеводин. А профинансировал это соглашение, выдав Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов».

Учитывая, недавние сделки VS Energy с ДТЭКом, мы можем легко предположить, кто этот «один из самых богатых украинских олигархов». Окончательно все становится на свои места, когда узнаешь, что Михаил Воеводин — вор в законе «Миша Лужнецкий». Кому как не ему договариваться о кредите с «некоронованным хозяином Донбасса»?

Тем более, это сотрудничество освящено на самом высоком государственном уровне. Лоббист VS Energy Борис Баум сегодня фактически работает в администрации Зеленского. Более того, без поддержки Офиса президента не могло было быть принято 28 октября 2020 года решение Окружного административного суда Киева, которым уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора обязали предоставить указания представителям Национальной полиции и Службы безопасности по закрытию оперативно-розыскной и контрразведывательных дел, а также отмена установленных решений о запрете въезда на территорию Украины гражданину Российской Федерации, Словенской Республики и Государства Израиль Михаилу Воеводину, который известен в статусе так называемого «вора в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий».

При таких раскладах — Жеваго реально жалко.

Тэги: Михаил Воеводин, Миша Лужнецкий, Михаил Спектор, VS Energy, железная руда

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