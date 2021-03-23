Виктор Шерман и Сейяр Куршутов используют бренды BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмыва от контрабандных миллионов

В конце минувшего года сотрудники СБУ провели обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину. При этом они не платили налоги и отмывали преступные деньги.

Как установили правоохранители, к преступным схемам причастны, в частности, Виктор Шерман, Сейяр Куршутов, таможенники и ряд других лиц. Убытки для государства от преступной деятельности составляют десятки миллионов долларов ежегодно.

Как писали известные украинские журналисты Юрий Бутусов и Евгений Плинский, Виктор Шерман позиционирует себя как одесский бизнесмен, руководитель и собственник нескольких компаний. По данным журналистов и правоохранителей, Виктор Шерман в преступной схеме отвечал за сбор и отмывание грязных денег, полученных за контрабанду товаров на Одесской таможни.

Местные СМИ называют Виктора Шермана, специализировавшегося на морских грузовых перевозках и импорте одежды в основном из Китая, одним из партнеров другого известного контрабандиста Вадима Альперина.

Помимо прочего, предприниматель является основателем экспедиторской компании ООО «Триекспо», работающей в Одесском порту. Контабанда товаров шла также через Ильичевский порт. Фирмы Виктора Шермана фигурируют в делах одесской прокуратуры о незаконном использовании имущества Ильичевского морского торгового порта с помощью должностных лиц предприятия, а также контрабанде.

Правоохранители выяснили, что преступные деньги легализовались через ряд фирм, в том числе фирмы, связанные с его женой Дианой Шерман. Среди этих фирм — ООО «Фабрика Туризма» (Одесса), которая принадлежит семье Шерман — Диане и Виктору. Эта туристическая фирма сотрудничает с рядом международных партнеров, в числе которых известные бренды: Four Seasons Hotels&Resort, BELMOND, DIAMONDCLUB и другие.

Также деньги от турецкой контрабанды отмываются и легализуются через продажу ювелирных изделий бренда BVLGARI, поскольку Диане и Виктору Шерманам принадлежат бутики и магазины по продаже этих и других ювелирных украшений в Киеве и других городах. При этом владельцы и менеджеры международной сети BVLGARI явно не знают об этом. Однако часть преступных денег может уходить в международную сеть BVLGARI. Также в схемах используется СПА центр Body Tho’, который также принадлежит и управляется Дианой Шерман.

Журналистам стало известно, украинские правоохранители направят запросы в США и Европу своим коллегам по поводу отмывания средств и выводу их на зарубежные счета и компании.