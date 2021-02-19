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Дайджест > Вакцина здорового глузду

Вакцина здорового глузду

Автор: Євгеній Білоножко, «Корреспондент»
18.02.21 22:44
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Вакцина здорового глузду

Ви в курсі, що в Євросоюзі вже завершився перший етап вакцинації (відбулось щеплення медперсоналу). У лютому та березні розпочнеться щеплення літніх осіб (люди, старші за 70 років).

Ізраїль, який є світовим лідером з вакцинації населення, захистив всі інші вікові категорії та розпочинає щеплення дітей.

Тим часом, в Україні досі триває суперечка, яку вакцину застосовувати. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль чітко заявив, що Україна купуватиме вакцину з ефективністю понад 70%. Відповідно, якщо виходити з медичних показань, то російська вакцина «Спутник V» може застосовуватись. Тим більше, це підтвердив найвідоміший медичний журнал The Lancet(Великобританія), де були опубліковані попередні результати третьої фази клінічних досліджень «Спутнік V». The Lancet пише, що вакцина виробництва РФпоказала 91,6% ефективності проти COVID-19.

Виходить, нашим уряду та парламенту потрібно зробити щеплення від політичного безумства, адже у грудні 2020 року Україна відмовилась від виробництва вакцини, яка є ефективною на 91%.

З іншого боку, можливо, уряд планує купувати вакцину «Спутнік V» в Європі, так само як і російський газ, адже так «дешевше та безпечніше». Але ціну цієї безпеки ми бачимо в платіжках за опалення та відчуваємо на своїй кишені.

Нагадаю, що саме Віктор Медведчук, використовуючи свої відносини з російським президентом Володимиром Путіним, вирішив всі питання з владою РФ та запропонував Україні не просто купувати, а виробляти російську вакцину на харківському підприємстві «Біолік». Виробляти вакцину, яку на сьогодні визнає Угорський національний центр охорони здоров’я. Вакцину, яку планує виробляти та , який стверджує, що міської влади готова за кошти місцевого бюджету купити 1 млн. доз препарату для вакцинації 500 тис. киян. Вакцина вплине на процес реальної федералізації України?

До речі, в жодній країні Європейського союзу місцева влада не купує вакцину. Більше того, структури ЄС ведуть перемовини про закупівлю від імені всіх країн. Німеччина має федеративний устрій, але жодна федеральна земля не проводить самостійні перемовини щодо закупівлі вакцини. Рівень життя у Мюнхені, Берлініабо Дрездені різний, але у багатій Баварії місцева влада не додумалась купувати вакцину для жителів Мюнхена або Нюрнберга, бо вони мають більше грошей, ніж жителі Саксонії або Померанії.

В сусідній Польщі, яка на відміну від Німеччини є унітарною країною, влада обіцяє вакцинувати всіх осіб, що легально перебувають на території країни (читай українські заробітчани мають шанс вакцинуватися швидше, ніж на Батьківщині). Варто підкреслити, що у Польщі влада всіх великих міст перебуває в опозиції до центральної влади, але це не впливає на те, що вакцинація відбувається централізовано. Варшава або Вроцлав не замовляють вакцину окремо від уряду, хоча їхні бюджети дозволяють це зробити.

До речі, на території ОРДЛО українці будуть вакциновані саме російською вакциною, бо Україна непропонує альтернативного варіанту. Виходить, що влада ОРДЛО влада готова забезпечити українців вакциною, яку визнають в ЄС, а український уряд відмовляється від виробництва і застосування цієї вакцини лише тому, що вона російська.

Як бачимо, в ЄС вирішують проблему захисту від пандемії і вакцинації з огляду на здоров’я власних громадян. На цьому тлі Зеленський & Co виглядають дуже непривабливо. Виходить, що, наприклад, Медведчук демонструє поведінку європейського політика, для якого пріоритет — це здоров’я співгромадян. А Зеленський із соратниками ведуть себе чи то як тубільні вожді з Африки, чи то типові компрадори з Латинської Америки.

Тому, на жаль, в Україні вакцинація залишається політичною проблемою, причому можновладців не турбує, що мільйони українців досі не захищені від COVID-19.

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