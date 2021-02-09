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Дайджест > «Мерседесом» Сергиенко, записанным на охранную компанию, успешно пользуется временная начальница ГАСИ Ирина Король

«Мерседесом» Сергиенко, записанным на охранную компанию, успешно пользуется временная начальница ГАСИ Ирина Король

Автор: kordon.org.ua
09.02.21 13:22
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«Мерседесом» Сергиенко, записанным на охранную компанию, успешно пользуется временная начальница ГАСИ Ирина Король

Бывшего начальника отдела лицензионных процедур ГАСИ Александра Сергиенко не без оснований называют «серым кардиналом» отрасли — он был автором печально известного реестра разрешений в эпоху Януковича.

А недавно журналисты получили подтверждение его нынешнего статуса теневого куратора сферы: «Мерседес», в котором Сергиенко неформально встречался с чиновниками, оказался собственностью компании, оказывающей охранные услуги ГАСИ. А сейчас на этой иномарке разъезжает временная начальница инспекции — Ирина Король.

Александр Сергиенко, который в настоящее время является заместителем председателя профильного парламентского комитета Андрея Клочко, известен как бывший начальник отдела лицензионных процедур ГАСИ, автор печально известного реестра разрешений времен Януковича и отец схемы «$5 за квадрат».

В СМИ его неоднократно называли «серым кардиналом» государственного строительно-архитектурного контроля, но прямых доказательств этому не было. Однако недавно команде «СтопКора» удалось выявить определенные прямые связи между г-ном Александром и нынешним руководством ГАСИ.

В октябре прошлого года журналисты задокументировали неформальную встречу Сергиенко и Александра Коломийца, бывшего директора департамента ГАСИ Киевской области, поблизости от Киево-Печерской Лавры. Оба чиновника прибыли на рандеву на автомобилях бизнес-класса: Сергиенко — на дорогом Мерседесе, Коломиец — на Volkswagen Tuareg. Как свидетельствуют фотографии, сделанные на месте события, Сергиенко передал Коломийцу довольно объемную сумку.

Коломиец с сумкой садится в машину Сергиенко Фото: скриншот

Чуть позже, на том же месте и в салоне того же «мерса», г-н Сергиенко встретился еще с двумя одиозными чиновниками — новоназначенным начальником Государственной инспекции градостроительства Юрием Васильченко и ликвидатором ГАСИ Богданом Федоренко. При чем оба прихватили с собой рюкзаки, которые чем-то наполнили в машине Сергиенко.

Все это было очень похоже на процесс передачи незаконных денежных средств от теневого руководства бывшим и нынешним чиновникам государственных архитектурно-строительных органов за выполнение их роли в выдаче разрешений.

огдан Федоренко прибыл на встречу с Сергиенко Фото: скриншот

Таким образом, в центре внимания медийников оказалась машина, на которой Сергиенко передвигался по столице. Это представительский Mercedes-Benz S-класса, имевший регистрационные номера AN6714KI, которые впоследствии странным образом изменились на KA8320AO.

Автомобиль в настоящее время входит в уставный капитал компании ООО «Охранный фактор». Эта фирма с уставным капиталом 100 гривен была зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Но совсем недавно у нее сменился руководитель и бенефициар: вместо Ярослава Григоренко в январе этого года компанию возглавил Виктор Туровский. Кстати, Григоренко является учредителем и директором ООО «Киевские ярмарки» и ООО «Бетониндустрияпроект», которое занимается строительной деятельностью. А г-н Туровский в 2016-2017 годах работал инспектором Управления полиции охраны в г. Киев.

Интересно, что на Едином портале использования бюджетных средств компания выступает как получатель бюджетных средств и контрагент той же ГАСИ. Кроме того, журналисты обнаружили информацию об услугах охраны которые ООО «Охранный фактор» также должно было предоставлять Государственной инспекции градостроительства Украины.

Компания «Охранный фактор» является контрагентом ГАСИ Фото: скриншот

И самое интересное, что недавно в салоне автомобиля, которым пользовался господин Сергиенко, журналисты заметили нового пассажира — временно исполняющую обязанности главы ГАСИ Ирину Король, которая была назначена вне конкурса, чему не помешало ни уголовное производство за злоупотребление властью, ни сомнительное прошлое на ее прежней должности в Инспекции.

Кроме того, проверяя отношения между ГАСИ и бодигардами, журналисты обнаружили еще один примечательный факт: никакой информации о тендерах, проведенных ГАСИ или ГИГУ, в которых «Охранный фактор» стал победителем, в системе Прозорро нет — очевидно, что вышеупомянутые контракты заключались без открытых торгов.

В то же время, в ответ на запрос «Стоп коррупции» о получении публичной информации, ГАСИ предоставила соглашение о закупке услуг в сфере охраны общественного порядка и безопасности, заключенное 2 февраля 2021 года на сумму в почти 45 тысяч гривен уже с другой охранной фирмой — ООО «Охранная компания „Цитадель“». Со стороны заказчика документ был подписан непосредственно главой Ликвидационной комиссии Ириной Николаевной Король.

Контракт был подписан 2 февраля, а услуги по нему предоставляются с 6 января Фото: скриншот

Компания из Днепра, связанная с 11 субъектами декларирования, ООО «Цитадель» активно участвует в госзакупках. В общей сложности компания выиграла лоты более чем на 33 миллиона гривен, среди них два последних тендера от ГАСИ на 45,4 и 44,9 тысячи гривен. соответственно, где «Цитадель» была единственным участником.

В то же время, в предоставленном договоре черным по белому указано, что исполнитель охраняет объект, начиная с... 6 января 2021 года. То есть речь идет об услугах, которые предоставляются не просто «задним числом», несовпадение в датах составляет почти месяц! И это еще один пример халатности и правового хаоса в деятельности ГАСИ, где разрешения на строительство крупных объектов выдаются чуть ли не за несколько недель до ввода объекта в эксплуатацию, а регистрации начала строительных работ по индивидуальному жилищному строительству можно ожидать месяцами и даже годами.

К этой автомобильно-охранной истории следует добавить, что назначенный в начале января приказом Король новый глава Одесского департамента ГАСИ Александр Кифряк, сменивший на этом посту скандального Василия Буюкли, также недавно попался на незадекларированном BMW X5. По инсайдерской информации, охрану новоназначенного главы ГАСИ Одесской области лично организовал все тот же Александр Сергеенко, который борется за сохранение контроля над коррупционными потоками строительной отрасли, и этот автомобиль якобы принадлежит именно ему.

Все это красноречиво свидетельствует о существовании тесных коррупционных связей между «настоящими» и «бывшими» кураторами ГАСИ, которые по сути являются одной командой, контролирующей теневые потоки от разрешительных схем и под лозунгом «реформирования» градостроительного сектора «дерибанящей» остатки отечественной строительной отрасли.

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