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Дайджест > Местный выбор или выбор местных: кто и как сможет проголосовать в воскресенье

Местный выбор или выбор местных: кто и как сможет проголосовать в воскресенье

Агата Кловская
20.10.20 11:12
187
Местный выбор или выбор местных: кто и как сможет проголосовать в воскресенье

В наступающее воскресенье в Украине пройдут очередные местные выборы. Принять участие в них, как и прежде, смогут все желающие, но с определенными коррективами, которые принесла в нашу жизнь эпидемия коронавируса.

Кроме того, в этом году выборы в местные советы пройдут по новой системе, которая подразумевает возможность поддержать у себя на округе не только партию, но и конкретного ее представителя.

«Сегодня» рассказывает, как отдать свой голос во время болезни и как себя вести непосредственно на избирательных участках.

Выборы в условиях карантина

Самое главное правило для голосующих — соблюдение карантинных правил. На избирательные участки нужно приходить в маске и соблюдать социальную дистанцию: в очереди к столам за бюллетенями должно быть не более трех человек. При этом если вы пришли без маски — вас пропустят, но за это могут взыскать административный штраф в размере от 170 до 225 грн.

Еще один совет — заполнять бюллетень личной ручкой и не приводить на выборы детей, чтобы минимизировать риск заражения.

Для людей с признаками симптомов простуды на избирательных участках будут оборудованы отдельные кабинки, к которым можно будет пройти по специальному маршруту. Всех присутствующих в помещении избирательного участка должны известить о том, что есть человек с симптомами простуды, чтобы была соблюдена физическая дистанция и не было контакта ближе полутора метров.

Проголосовать смогут даже больные ковидом

Если избиратель на самоизоляции с COVID-19, то проголосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление, приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения и прислать (передать) в участковую комиссию, где нужно голосовать. Крайний срок — пятница, 23 октября, 20:00.

Если у члена семьи избирателя положительный тест и он на самоизоляции, алгоритм действий тот же. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания. К таким избирателям придут по месту жительства представители участка с бюллетенями и специальными урнами.

Коронавирусные пациенты, находящиеся на лечении в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения.

Как не запутаться в бюллетенях и правильно проголосовать

На местных выборах будут шесть видов бюллетеней: на выборах депутатов районного совета — светло-зеленого цвета, депутатов городского совета — светло-желтые, депутатов районного в городе совета — светло-серые, депутатов сельского и поселкового совета — кремового цвета, на выборах сельского, поселкового и городского головы — светло-розовые бюллетени. Следовательно избиратель получит несколько бюллетеней. Кроме галочки или плюсика, в бюллетене нужно будет вписать цифру (номер кандидата от партии в списке) по нанесенному трафарету.

В Центральной избирательной комиссии разъяснили, нужно ли писать цифру «0»: «Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то и 06, и 6 — будет засчитано. Но во избежание возможных злоупотреблений советуем заполнить обе ячейки (т.е. 06). Ошиблись? Ничего, у вас будет попытка № 2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень».

Пример:

Пример избирательного бюллетеня на местных выборах 25 октября 2020 года

Глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская подробно рассказала и показала, как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще, кроме партии, голосовать за кандидата. Подробней смотрите на видео:

Отметим, что на этих выборах будет еще одно любопытное новшество — инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий.

По материалам: «Сегодня»

Тэги: выборы, здоровье, эпидемия, карантин, политика, местные выборы, бюллетень, коронавирус

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