Тревожный бюджет: что не так с главным финансовым документом страны

Совсем скоро Верховная Рада Украины должна рассмотреть подготовленный правительством проект госбюджета на следующий год. Народные депутаты уже успели раскритиковать документ, а в партии «Слуга народа» заявили, что качество поданного бюджета отвратительное. Что не так с главным финансовым документом страны — далее в материале.

Правительство Украины в середине сентября подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год. Закон гласит, что Кабинет министров должен представить проект главного финансового документа страны до 15 сентября, что Кабмин и сделал.

Тот же закон говорит, что народные избранники должны рассмотреть проект госбюджета до 15 октября, но в нынешнем году, похоже, выполнить эту норму не удастся — пока наиболее реалистичной выглядит дата 20 октября. И то, для этого парламентарии соберутся на внеочередное заседание, поскольку на текущий месяц других пленарных заседаний не предусмотрено.

Поэтому у экспертов и журналистов есть время детальнее ознакомиться с документом, подготовленным в недрах украинского правительства.

Тотальный дефицит

Начнем с того, что лежит на поверхности, — с макроэкономических показателей.

В проекте бюджета-2021 заложен рост ВВП на уровне 4,5%. После падения, которое ожидает украинскую экономику в 2020 году на уровне 4-6%, восстановление вполне возможно (если кризис вследствие пандемии коронавируса не углубится). Но не слишком ли оптимистичен прогноз Кабмина? Например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Украины в следующем году на уровне 3%, а Всемирный банк — вообще 1,5%.

Еще один важный макропоказатель — бюджетный дефицит. Он запланирован правительством на уровне 6% ВВП. Это, конечно, ниже, чем ожидается в нынешнем коронакризисном году (7,5%), но существенно выше показателя 2019 года на уровне 2%.

Во-первых, заложенный в проект бюджета-2021 дефицит вдвое превышает предельную величину в 3% ВВП, установленную Бюджетным кодексом Украины. Кроме того, из-за отсутствия ресурсов для покрытия этого дефицита, возрастает вероятность денежной эмиссии — включения так называемого «печатного станка».

Помимо дефицита, серьезное беспокойство внушает государственный долг. Собственно, госдолг в 2021 году прогнозируется на уровне 57,8% ВВП, а гарантированный государством долг — еще 6,8%. Суммарно — это 64,6%, что превышает определенный Бюджетным кодексом предельный показатель 60% ВВП.

В 2021 году на выплату и обслуживание госдолга будет потрачено 599,8 миллиарда гривен. При этом, как подчеркивают эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), до 2045 года наша страна должна в рамках погашения и обслуживания долга выплатить 3,4 триллиона гривен.

Здесь отдельно нужно сказать о проведенной в 2015 году долговой реструктуризации с целью избежать дефолта. Тогда кредиторы Украины реструктурировали долги на 15 миллиардов долларов и списали 20% задолженности (более 3 миллиардов долларов). В обмен на это Украина выпустила так называемые ВВП-варранты на 3,2 миллиарда долларов.

Выплаты по этим ценным бумагам должны начаться в 2021 году в случае, если размер ВВП достигнет 125,4 миллиарда долларов, а его годовой рост — 3%. Эти параметры были достигнуты, а, значит, платить придется, хотя коронакризис внес коррективы, и, вероятно, платежи будут отсрочены.

И здесь у руководства страны возникает дилемма. «Выпущенные в рамках реструктуризации долга 2015 года государственные деривативы вынудят страну либо искусственно сдерживать рост ВВП, либо осуществлять платежи в размере 40% от объема реального прироста ВВП, если ВВП будет расти на 4% и больше», — отметили в МЦПИ.

Без доходов

В 2021 году ожидается существенное падение доходов по целому ряду направлений. В частности, прогнозный объем прибыли Национального банка Украины (НБУ), которая должна перечислятся в госбюджет, установлен на уровне 33 миллиардов гривен, что на 31,9 миллиарда гривен или 50,8% меньше, чем в 2019 году, и на 9,7 миллиарда гривен или 30% меньше, чем в 2020 году.

Также запланировано колоссальное падение поступлений от перечисления в бюджет части чистой прибыли и дивидендов. «На 2021 год запланировано получить 24,6 миллиарда гривен, что в 2,8 раза, или на 43,4 миллиарда гривен меньше от прогнозных данных 2020 года», — обращают внимание эксперты аналитического центра.

Главным плательщиком дивидендов в госбюджет в последние годы была НАК «Нафтогаз Украины», обеспечивавшая порядка половины всех поступлений по этой статье доходов. Однако, учитывая плачевное финансовое состояние компании, ждать от нее выплат в прежних объемах не стоит.

Говоря об упущенных доходах бюджета, аналитики МЦПИ также указывают на значительный «теневой» сектор украинской экономики. Так, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году он составил 28% «белого» ВВП. В абсолютных цифрах это 1,1 триллиона гривен.

Впрочем, по некоторым оценкам, «теневой» сектор в нашей стране составляет, как минимум, 40% ВВП, то есть, по меньшей мере, 1,6 триллиона гривен.

Еще один потенциальный источник доходов бюджета, — деньги, которые выводятся из Украины в офшоры. Объемы этих средств по данным международных неправительственных организаций, оценивается в колоссальные суммы — от 117 миллиардов долларов (оценка Global Financial Integrity) до 167 миллиардов долларов (оценка Tax Justice Network).

Меньше прожиточного минимума

Теперь, что касается расходной части.

По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума в ценах июля 2020 года, для детей возрастом до шести лет составляет 3620 гривен, для детей возрастом от шести до 18 лет — 4435 гривен, для трудоспособных лиц — 4068 гривен (а с учетом обязательных платежей — 5054 гривен).

Надо сказать, что эти цифры близки к тем, какие называли еще члены предыдущего правительства во главе с Алексеем Гончаруком. Тот Кабмин в проекте бюджета 2020 даже отметил, что прожиточный минимум в Украине должен быть более 4000 гривен. Но попавшие в бюджет цифры оказались в два раза меньше.

С бюджетом-2021 та же история. Для детей до шести лет он должен составить с 1 января 2021 года 1921 гривну, з 1 июля — 2013 гривен, с 1 декабря — 2100 гривен, для детей 6- 18 лет с 1 января — 2395 гривен, з 1 июля −2510 гривен, с 1 декабря — 2618 гривен, для трудоспособных граждан с 1 января — 2270 гривен, с 1 июля — 2379 гривен, с 1 декабря — 2481 гривну. То есть, фактически, также вдвое меньше реального прожиточного минимума.

При этом расходы на субсидии в следующем году сократятся по сравнению с 2020 годом на 2,7 миллиарда гривен и составят 36,6 миллиарда гривен.

Известно, что значительная часть получателей субсидий — пенсионеры. Возможно, пенсии украинцев настолько высоки, что их получателям не нужны субсидии?

Несмотря на ежегодную индексацию, размеры украинских пенсий существенно ниже реального прожиточного минимума. «70% пенсионеров — 7,9 миллиона (из 11,3 миллиона) получают пенсию ниже фактического размера прожиточного минимума и, по сути, поставлены на грань выживания», — констатируют эксперты МЦПИ.

Минимальная пенсия в Украине привязана к размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 июля 2020 года он составляет 1712 гривен. 1 декабря сумма вырастет до 1769 гривен. В следующем году запланированы два традиционных повышения — 1 июля и 1 декабря — до 1854 гривен и 1934 гривен соответственно.

Однако по данным Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума в ценах июля 2020 года, для нетрудоспособных составляет 3267 гривен. То есть официальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (а значит, и минимальная пенсия) почти вдвое меньше реального.

Дефицит Пенсионного фонда Украины постоянно растет. В 2021 году он увеличится еще на 3% и составит 203,8 миллиарда гривен (общий бюджет ПФ составит 495,2 миллиарда гривен).

Ситуация с пенсионным обеспечением в стране со временем может стать катастрофической, что связано, с одной стороны, с ужасной демографической ситуацией, с другой, с тем, что из-за общей нестабильности сотни тысяч наших соотечественников уезжают на работу за границу, нередко оставаясь там навсегда.

Все это приведет к тому, что через 15 лет, а то и раньше, платить пенсии украинцам будет нечем, заявил недавно премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такую «страшилку» глава правительства запустил для того, чтобы прорекламировать введение в стране долгожданной накопительной пенсионной системы, но эффект получился обратный — многие наши граждане, особенно те, кому до пенсии осталось как раз лет 15, восприняли это как сигнал к тому, что им придется рассчитывать только на самих себя.

Таможне дают добро

В проекте бюджета-2021 практически не увеличены расходы на безопасность и оборону. «В то же время, без каких-либо законодательных оснований заложен 1 миллиард гривен на Бюро экономической безопасности», — отмечают эксперты Международного центра перспективных исследований.

Кроме того, обращают внимание аналитики МЦПИ, несмотря на условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским Союзом, на следующий год в бюджет закладываются 1,5 миллиарда гривен на реорганизацию Государственной фискальной службы, которая должна завершиться в 2020 году (впрочем, в правительстве признают, что провалили реформу ГФС).

Помимо этого, на 4,5 миллиарда гривен должны увеличиться расходы на таможенные органы, из которых 1,7 миллиарда гривен — это капитальные расходы.

Не забыли в Кабинете министров и о себе. Так, расходы на оплату труда в секретариате Кабмина должны вырасти на 47 миллионов гривен — до 470 миллионов гривен, в Министерстве финансов — на 39 миллионов гривен — до 348 миллионов гривен. Также повысятся расходы на оплату труда для аппарата Верховной Рады — на 86 миллионов гривен — до 750 миллионов гривен, Государственного управления делами — на 139 миллионов гривен — до 489 миллионов гривен.

При этом соответствующие расходы для Министерства здравоохранения останутся на уровне текущего года. «Как следствие, средняя месячная заработная плата в секретариате Кабинета министров и Министерстве финансов составит 50 тысяч гривен, а в Министерстве здравоохранения — 15 тысяч гривен», — говорится в аналитике МЦПИ.

Медицина и ковид

Эксперты аналитического центра также обращают внимание на то, что проектом бюджета-2021 не выполняются законодательные нормы о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, которые устанавливаются на уровне не менее 5% ВВП. «В проекте бюджета-2021 Национальной службе здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения учтены 123,6 миллиарда гривен или 2,7% от ВВП», — отметили в МЦПИ.

Удивляет также то, что в 2021 году существенно — в 3,5 раза — сократятся расходы на борьбу с распространением коронавируса: запланировано всего 19,4 миллиарда гривен против 66 миллиардов в 2020 году.

Возможно, в правительстве решили, что эпидемия Covid-19 в Украине закончилась. Хотя последние данные это убедительно опровергают.

С другой стороны, очень может быть, что в Кабмине всерьез рассчитывают на то, что денег, которые выделили на борьбу с коронавирусом в 2020 году, с лихвой хватит и на год грядущий. Сумма коронавирусного фонда действительно внушительная, однако есть вопросы к тому, на что идут его средства. Деньги из фонда направляются на что угодно, но только не на то, что нужно. В результате страна оказалась не готова ко второй волне эпидемии.

Подводя итог, отметим, что народные депутаты, которые совсем скоро примутся за детальное обсуждение бюджета, уже успели его раскритиковать. Тем не менее, понятно, что госбюджет редко находит поддержку среди политиков, особенно оппозиционных.

Вместе с тем, показательна реакция нардепа из фракции «Слуга народа», главы парламентского комитета по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева. В одном из недавних интервью он сказал буквально следующее: «Бюджет, конечно, Минфин подал отвратительного качества... После „работы“ Минфина бюджет без преувеличения надо спасать».

Если представители партии власти, которые несут ответственность за правительство, так характеризуют одобренный Кабмином бюджет, надо полагать, что этот документ действительно получился ужасным.

Кстати, народные депутаты уже внесли к проекту бюджета порядка 5000 поправок. Впрочем, это совсем не означает, что от этого документ станет лучше.

По материалам «Апострофа»