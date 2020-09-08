В России видят поражение Лукашенко, а Тихановская уже работает президентом: что сейчас происходит в Беларуси

После попытки выпереть из страны соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову протесты в Беларуси станут еще более массовыми. При этом Россия уже видит, что Александру Лукашенко будет сложно удержать власть. Об этом в эфире Апостроф Live рассказал Сергей Пелеса, международный редактор «Белсат TV».

«Александр Лукашенко и его спецслужбы пробуют разбить президиум Координационного совета. Я напомню, что из семи лидеров Координационного совета пять человек либо находятся за пределами Беларуси, либо задержаны и находятся в тюрьме», — заявил Пелеса.

Только два человека из семи на свободе. Это Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич и юрист, адвокат Виктора Бабарыки Максим Знак.

«Принесет ли это какой-то эффект? Ну, во-первых, Совет еще не успел сформироваться и толком не работает. Остановит ли это протесты? Нет, никоим образом. Более того, я думаю, что это может вызвать еще большее возмущение беларусов и массовость протестов возрастет», — считает Пелеса.

О задержаниях людей в Беларуси

«Мы наблюдаем абсурдную ситуацию. В очередной раз одного из лидеров Координационного совета, в данном случае — Марию Колесникову и ее двух коллег, вывозят силой на границу. В этот раз, видимо для разнообразия, — не в Польшу или Литву, а в Украину. Только Латвия еще осталась, туда еще никого не вывезли. На границе Мария Колесникова делает неожиданный шаг и разрывает свой паспорт, чтобы украинские пограничники не смогли ее пропустить. Такого я не помню в истории сражения с диктатурой. Она вынуждена остаться на территории Беларуси, таким образом провоцируя на некую реакцию», — пояснил журналист.

На прошлой неделе, уточнил Пелеса, митинговали минимум 170 тысяч белорусов. Столько людей зарегистрировалось на интернет-платформе «Голос», которая подсчитывала, кто голосовал против Лукашенко, а теперь считает количество митингующих.

«Я думаю, что сейчас выйдет не меньше людей, а может даже и больше. Люди просто возмущены настолько абсурдными действиями», — подчеркнул Пелеса.

О визите Лукашенко в Москву

«Да, мы ожидаем исторического визита Лукашенко в Москву по приглашению Путина. Точная дата встречи неизвестна. Говорят, она состоится в ближайшие несколько дней или недель. Предыдущие дни прошли под знаком наиболее интенсивных в истории визитов между Минском и Москвой: Министр обороны Беларуси — в Москву, Премьер-министр России Мишустин — в Минск, Макей, Министр иностранных дел Беларуси — в Москву. Они рихтуют встречу Лукашенко с Путиным. О чем там будет разговор? Ну конечно, Россия заинтересована в углублении интеграции в рамках так называемого „Союзного государства“. Вопрос в том, как все-таки выйти из этого кризиса? В России видят, что Лукашенко проиграл», — сказал редактор «Белсат TV».

На данный момент выходом из сложившейся ситуации является конституционная реформа. Точной информации о том, какими будут эти изменения, нет. Однако Сергей Пелеса считает, что это будет что-то подобное на казахстанский или иранский вариант.

«То есть Лукашенко должен остаться в качестве такого себе Аятоллы (почетная должность), но президентской властью он должен будет поделиться и передать ее другому человеку», — подчеркнул журналист.

О выступлении Тихановской в ПАСЕ

Светлана Тихановская активно работает с международной общественностью. В среду у нее запланирована встреча с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

«Чего можно ожидать от ее выступления в ПАСЕ? Ее главная задача сейчас — мобилизировать международную общественность и политиков, чтобы не откладывать вопрос Беларуси в долгий ящик. На сегодня Тихановская частично выполняет функции президента, потому что в нормальных странах вопросами международной политики занимается президент», — подытожил Пелеса.

По материалам «Апострофа»