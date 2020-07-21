Инфекционист: Пляжный отдых может быть опасным в отношении коронавируса

Отдых на солнце не оказывает позитивного влияния на иммунную систему, а при наличии сильного иммунитета человек может переболеть коронавирусной болезнью COVID-19 бессимптомно. Об этом, а также о сроках создания реальной вакцины от коронавирусы в интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Международная организация «1 Day Sooner», которая проводит тестирование новых вакцин от коронавируса, заявила о желании намеренно заражать волонтеров, которые прошли вакцинацию. По их мнению, это существенно ускорит процесс разработки вакцины. Вы согласны с этим?

Это сложный вопрос. Такие вещи должны рассматриваться с позиции этики. Это не должно противоречить Хельсинской декларации в отношении биоэтических моментов клинических исследований.

Собственно, они и говорят, что с этическим обоснованием могут быть проблемы.

Да, без такого разрешения мы не можем проводить клинические исследования.

По вашим оценкам, когда мы сможем купить вакцину от коронавируса в любой аптеке или сделать прививку в любой клинике?

Я думаю, вакцина может быть в следующем году. В начале года она появится в тех странах, которые ее разрабатывают, для других стран — уже позже, где-то через год, не раньше.

Но в любой клинике, в любой аптеке... Может быть, будет пока ограниченное количество. Потому что, даже если начнется производство, все равно вакцины не будет сразу очень много и для всех.

Может быть, на первых порах будет только для медработников, у которых больше всего контактов, если они не инфицированы. Потому что это вопрос, сколько из нас останутся неинфицированными через полгода-год.

Врачи говорят, что коллективный иммунитет — это пока теория, на практике его никто не видел.

Почему же? Коллективный иммунитет мы видели на практике в отношении других инфекций. Например, когда все болели. Когда он снижался через 5 лет, возникала следующая эпидемия. Когда повышался, уровень заболеваемости снижался. Это были естественные периодические подъемы заболеваемости при снижении коллективного иммунитета.

В настоящее время коллективного иммунитета в защите от кори мы достигаем благодаря вакцинации. Если есть хорошая защита, эпидемия не возникает. Но для каждой инфекции — свой охват. Например, для предупреждения кори с помощью вакцинации — порядка 95%. Тогда точно не будет кори, не будет даже вспышек.

Говорят о том, что иммунитет от коронавируса может быть достаточно непродолжительным — всего на 3-4 месяца.

Мы пока не можем этого знать. Но даже если снижаются антитела, все равно есть клеточный иммунитет, который мы измерим.

Конечно, мы будем смотреть. Если действительно у большинства людей, которые переболели, снизится иммунитет и они опять заболеют, это даст нам основания говорить, что иммунитет непродолжительный, быстро снижается. Но пока мы не видим большого количества повторных заболеваний. Есть только единичные сообщения.

С чем связаны случаи повторного заражения?

Они могут быть связаны с какими-то индивидуальными особенностями иммунной системы. У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию.

В таком случае возникает законный вопрос: следует ли в ситуации пандемии коронавируса нам всем укреплять иммунитет?

Скажем так: главное его не разрушать и поддерживать его нормальную работу. Можем ли мы сильно повлиять на него положительно? Это сложный вопрос.

Все считают, что витамины укрепляют иммунитет. Это не доказано. Но мы должны получать достаточное количество всех пищевых веществ, не только витаминов — нужны также белки, жиры, углеводы, потому что из белков строятся клетки в организме, в том числе и клетки иммунной системы. Все должно быть сбалансировано — питание, физическая нагрузка, отдых.

Если в целом организм работает нормально и у него хорошая иммунная система, нет никаких врожденных нарушений иммунитета, то главное — ничем ее не нарушать, не допускать негативных влияний.

Но каким-то образом усилить иммунитет — это нереально. Это миф.

А как же отдых на солнышке, загар, витамин D?

Отдых на солнышке в меру — положительный для иммунной системы. Витамин D — да, он должен быть в достаточном количестве. Да, солнце стимулирует выработку витамина D, он тоже важен для работы иммунной системы, но солнца не должно быть много.

Все должно быть в меру — без перегревания, обгорания, потому что в таком случае это может давать негативный эффект.

Сейчас все ринулись на моря, которые нам доступны. Практически везде — столпотворение, никаких масок...

Ничего полезного в этом точно не вижу. Понятно, что это, наверное, какая-то психологическая разгрузка для людей, которые совершенно устали от карантина. Они хотят отвлечься от всего этого.

Психологически это, может быть, и полезно, но в отношении коронавируса — опасно в плане инфекционных заболеваний.

Говорят, коронавирус достаточно агрессивный, заразный вирус.

Скажем так: он умеренно заразный. Я не могу сказать, что он очень заразный. Например, вирус кори намного заразнее.

Представим ситуацию: человек с прекрасным иммунитетом зашел в магазин, на него кашлянул человек, который болен коронавирусной болезнью. Он может не заразиться?

Он может заразиться и перенести это бессимптомно, и даже не узнает об этом.

Источник: «Обозреватель»