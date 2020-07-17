Вирусолог Феликс Ершов: Со всех концов планеты поступают сигналы о фальсификации диагнозов умерших от коронавируса

«Коронавирус „показал зубы“, но до пандемии ему далеко» — первые итоги шествия по миру COVID-19 подвел академик РАН вирусолог Феликс Ершов. По его мнению, масштабы эпидемии сначала преувеличили, а сейчас, с наступлением лета, пытаются преуменьшить. И говорить о наступлении второй волны преждевременно только лишь потому, что первая еще не схлынула.

— Феликс Иванович, можно ли было назвать COVID-19 пандемией?

— Многие независимые эксперты, врачи и ученые утверждают, что пандемии COVID-19 не было. Все настойчивей высказывается мнение, что опасность заболевания Covid-19 сильно преувеличена, и за все прошедшее полугодие она не выходила за пределы нормального уровня эпидемий, и была не больше, чем у других вирусов. К этому следует добавить, что подавляющее большинство (81%) случаев Covid-19 проходили без выраженных симптомов или с весьма умеренными проявлениями.

— А какие должны должны быть показатели у пандемий?

— Известно два главных показателя — это заболеваемость и смертность. По международным правилам при пандемии зараженных должно быть не меньше 5% населения, а смертность составлять от 1%. Легко сосчитать, что в наше время при полноценной пандемии в мире должно заразиться около 400 млн человек, а умереть около 80 млн! Такими были пандемии прошлого — оспа, корь, грипп, СПИД и другие, унесшие десятки миллионов жизней. Гриппом, который был назван «испанкой», в 1920 году заразился каждый третий житель планеты. Умерло порядка 100 миллионов человек. Вот это действительно была пандемия.

— Сколько заразилось и умерло от ковида?

— Заразились якобы 11 миллионов. Умерли 500 тысяч. К настоящему времени число зараженных коронавирусами в мире в 40 раз меньше, а число умерших —в 150 раз меньше по сравнению с контрольными показателями пандемий.

Причем на несколько месяцев из-за коронавируса для нас как бы перестали существовать другие болезни. А посмотрите, как умирали люди, пока мы пугали друг друга «короной». взять список основных причин смертности в мире за первые три месяца 2020 года (официальные данные):

140 584 — малярия

153 696 — самоубийство

193 479 — ДТП

240 950 — ВИЧ

358 471 — алкоголизм

716 498 — курение

1.177.141 — онкологические заболевания

1.200.000 — сердечно-сосудистая патология

— Почему возникла столь необычная по масштабам паника?

— В конце января, когда история с коронавирусами еще только начиналась, появилось знаменитое видео из Уханя, где заразившиеся коронавирусом люди замертво падают на улицах. Это видео было растиражировано и многократно показано миллионам телезрителей. Ясно, что для того, чтобы сделать такое постановочное видео, нужно заранее приготовить киноаппаратуру и ждать момента, когда мнимые больные замертво упадут в нужном месте. Уверен, этот первый фейк был той спичкой в пожаре, который стал началом возникшей паники.

СМИ писали и говорили о начинающейся пандемии так активно, что ВОЗ был вынужден 11 марта ее объявить. Паника нарастала, и реакция населения всех стран была вполне предсказуемой и адекватной — люди стали покупать впрок продукты, вещи первой и второй необходимости, вплоть до туалетной бумаги.

— Люди были в стрессе...

— Вот именно. Эта паника, как считают психологи, оказалась не менее страшна, чем само заболевание. Страны мира закрыли границы, объявляли карантины, ввели штрафы, пропуска, самоизоляцию, и прочие ограничения. В результате заметно изменилась психология людей —люди перестали выходить из дома, при встречах шарахались друг от друга. Многие впали в истерию и считали признаком скорой смерти даже небольшой насморк. Да, коронавирус безусловно был, но нас посадили по домам просто потому, что здравоохранение было не готово нас лечить. Во многих городах после оптимизации здравоохранения не осталось даже инфекционных отделений.

— Каковы истинные причины смертности от COVID-19?

— Со всех концов планеты поступают сигналы о фальсификации диагнозов умершим людям, чтобы добиться показателей высокой смертности именно от COVID-19. Как хорошо известно, с возрастом «букет» хронических болезней неизбежно растет. Достаточно вспомнить диабет, гипертонию, сердечную недостаточность, хронические болезни дыхательного и желудочно-кишечного трактов, печени, почек и далее по списку. Естественно, «группу риска» в первую очередь составило поколение пожилых людей старше 70-80 лет, смертность среди которых была особенно велика. Люди, которые якобы умирают от COVID-19, по сути, являются теми, кто статистически неизбежно умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные организмы больше не могут справиться практически с любой вирусной нагрузкой, включая и COVID-19.

— Мог ли коронавирус быть создан искусственно в лаборатории?

— Существуют доказательства, что вирусологи США создали и передали Китаю «химеру» из вируса летучих мышей Китая и ранее известного вируса, вызвавшего SARS в 2002г. Этот новый вирус оказался способным заражать клетки дыхательных путей человека и вызывать пневмонии. Сейчас очень популярна версия о том, что вспышка в Ухане могла быть связана с утечкой этого нового вируса из лаборатории. На днях ВОЗ послал в Китай группу специалистов, чтобы на месте разобраться с истинной причиной пандемии.

— Почему не были сделаны выводы о серьезных вспышках коронавирусных инфекций прошлого?

— За 20 лет XXI века коронавирусы, образно говоря, дважды «показали зубы». Первый вирус появился в 2002 году и вызвал вспышку SARS — тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Инфекция быстро распространилась из южного Китая почти на 30 стран. Всего тогда заразилось больше 8 тысяч человек, а скончались 774. Смертность по всему миру составила около 10%. Второй вирус дал о себе знать через 10 лет, в 2012-м он вызвал эпидемию MERS — «ближневосточного респираторного синдрома», который в западной прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул, в основном, арабские страны. Зараженных было не так много, но инфекция оказалась гораздо смертоноснее «атипичной пневмонии» — умерли 40% инфицированных.

Третий коронавирус вызвал COVID-19, не столь опасную, но в отличие от двух предыдущих, глобальную эпидемию, охватившую, по сути дела, все страны мира... За почти 20 лет, прошедших до начала COVID-19, времени было вполне достаточно для создания вакцин и эффективных этиотропных препаратов против коронавирусов. Это время было упущено.

— Вакцину так и не создали, не придав значения серьезности коронавирусов...

— Поэтому глобальное здравоохранение оказалось не готово к уже начавшейся эпидемии. Больше того, в течение двух месяцев ВОЗ скрывала возможность передачи коронавируса от человека человеку. Дорогое время было упущено, и вирус пошел бесконтрольно гулять по планете. Это была серьезнейшая ошибка ВОЗ, результату которой мы в е сегодня пожинаем.

По материалам МК