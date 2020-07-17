«Анисимовские» возвращаются в Запорожье

Лето 2020 становится настоящим испытанием для президента Владимира Зеленского и его Администрации. Приближение предстоящих местных выборов сказывается не только на многократном усилении шквала критики со стороны политических оппонентов, но и актуализирует повестку ключевых позиций социального запроса избирателей, на обещании выполнения которых, собственно, и строилась кампания как самого Владимира Александровича, так и его партии Слуга народа.

Большая часть волнующих украинцев проблем так и осталась на стадии предвыборных слоганов, а решение остальных и вовсе зашло в глухой тупик. И даже генеральный проект президента «Большая стройка» не дает того политического профита, на который возлагает надежды АП. Мы не будем перечислять все, а остановимся лишь на одной, но немаловажной как для самого Владимира Зеленского, так и для каждого украинца.

Доставшаяся в наследство от предшественника Зеленскому провальная реформа национальной полиции сейчас троекратно возвращается ему негативом и недовольством. И если изначально президент активно делал вид, что это его не касается, предоставив всю полноту инициатив Арсению Авакову, то ситуация в Кагарлыке, где полицейские избили и изнасиловали 26-летнюю женщину прямо в местном участке полиции, заставила, наконец, вмешаться и Зеленского, и всю Администрацию в целом. Наконец, пришло понимание, что политика невмешательства рискует превратиться для Зеленского и его партии во вторую Врадиевку, ставшей в 2013 году одной из главных причин падения режима Виктора Януковича.

Открылись глаза и на остальные вопиющие случаи хаоса, кадровой коррупции, и беспредела украинских силовиков в других регионах Украины. Администрация Президента, совместно с министром Аваковым в спешном порядке приступила к чистке рядов, кадровым рокировкам и внутренним расследованиям, стремясь погасить пламя народного недовольства и гнева. В след за сменой начальника полиции Днепропетровской области, где 15 июля на должность пришел полковник Анатолий Щадило, палочку эстафеты принимает Запорожская область.

По информации источников из ГУНП, генерал Николай Лушпиенко в ближайшее время покинет свой пост начальника нац полиции в Запорожской области, и займет соответствующее место в Харькове. А что касается его преемника — тут мнения расходятся. По слухам, на смену ему придет один из его замов из Сумской области, однако по информации проверенных источников, на должность начальника областной полиции лоббируют вполне себе конкретного человека. Кого, кто и почему, мы сейчас попробуем разобраться.

Последние годы правления режима Виктора Януковича стали для Запорожья и области настоящим испытанием. Связано это с прогремевшим на всю страну «смотрящим» режима Евгением Анисимовым, который буквально поставил на колени и Запорожье и область в целом. Пользуясь неограниченной властью, ОПГ Анисимова творило такой беспредел, который можно встретить разве что в старых фильмах об итальянской мафии — тут и разбой, и захват бизнеса, и торговля наркотиками, и заказные убийства, и подставные уголовные дела итд.

Разумеется, немаловажную роль с структуре данной преступной группировки играл силовой блок оборотней в погонах, возглавляемый начальником управления уголовного розыска Запорожской области Михаилом Павлюком. Для того, чтобы понять насколько тесна была и остается связь Анисимова с Павлюком, достаточно просто «загуглить» обе эти фамилии, ознакомившись с материалами многочисленных журналистских расследований. Характерным примером этой столь тесной дружбы (естественно, не без финансового интереса Павлюка) является тот факт, что именно Павлюк предупредил Анисимова о предстоящем задержании 21 октября 2013 года, а уже 23 октября преспокойно подал в отставку по собственному желанию, обеспечив себе безбедное будущее.

Михаил Павлюк был и остается, по нашей информации, не единственным приближенным партнером экс-смотрящего Анисимова. В многочисленных резонансных случая беспредела силовиков Запорожья по заказу Анисимова постоянно мелькала еще одна фамилия — это подчиненный Павлюка и экс-начальник уголовного розыска Сергей Прудченко. Именно его связывают огромным количеством эпизодов по фабрикации уголовных дел в отношении предпринимателей Запорожья, с целью завладения бизнесом, а так же с резонансным делом оружейного коллекционера Леонида Петрашина, чьи экспонаты были незаконно изъяты и переданы партийным функционерам Виктора Януковича.

Однако, в отличии от Павлюка, который столь экстренно пришел к успеху, и вышел на покой, Сергей Прудченко не только не понес заслуженного наказания, но и продолжил службу. Ему даже удалось избежать люстрации, поскольку исполнительный оборотень в погонах стал для беглого Анисимова выгодной длинной инвестицией. В 2017 году тихую жизнь Прудченко подпортил новый начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша. Разобравшись с тем, кто же служит под его началом, Золотоноша вынудил Прудченко покинуть занимаемую им должность. Но и тут исполнительную «шестерку» поддержали. Не желая терять перспективный силовой ресурс, беглый на тот момент Анисимов, проживающий в элитном поселке Козин под Киевом, поспособствовал переводу Прудченко не куда-нибудь, а в столицу, где тот очень быстро стал аж целым заместителем начальника уголовного розыска НП Украины. Естественно, не без старых связей Павлюка, который, выступил в роли «решалы», используя старые связи в силовых структурах.

Киев никогда не являлся для Анисимова территорией интересов. Уж слишком тесно и опасно решать дела, используя своего исполнителя в погонах, который всегда на виду не только у журналистов, но и у руководства и внутренней безопасности управления Национальной полиции. Поэтому, тихо отсидевшись в столице до конца октября 2019 года Сергей Прудченко собрал пожитки, и перебрался в Николаев, став новым заместителем начальника ГУНП по Николаевской области. Все-таки, уже ближе к вожделенному родному Запорожью, планы на которое Анисимова не оставили даже в положении беглого преступника.

16 февраля 2020 года, скрывавшийся от следствия и Интерпола Евгений Анисимов был задержан в Киеве. Резонансное событие заставило наших героев не просто занервничать, но и напрячься, форсируя возвращение силового влияния в родном Запорожье. Ждать пришлось довольно долго, ведь никаких кадровых рокировок вплоть актуализации описанных в начале этой статьи событий не подворачивалось. И вот, в июне этого года, когда на Владимирской 15 начали говорить о смене руководства ГУНП в Запорожской области, для Сергея Прудченко, с подачи все того же бывшего шефа открылась возможность. С середины июня Михаил Павлюк вдруг стал, практически, постоянным клиентом ресторана Рыбный базар, в непосредственной близости от управления ГУНП Украины, проводя многочисленные встречи с коллегами в погонах. А в кулуарах на Владимирской 15 всерьез заговорили о новом начальнике ГУПН в Запорожской области — Сергее Прудченко. Исполнительном, неконфликтном и ответственном блюстителе Закона.

Вот только закона ли? Или же лично экс-смотрящего Евгения Анисимова и связанных с ним ОПГ Запорожья и области?