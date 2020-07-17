В помощь водителям: как не платить штраф, выписанный системой автофиксации

С первого дня лета нынешнего года в Украине запустили систему автоматической фиксации нарушений ПДД. За этот период в ее работе был найден целый ряд серьезных проблем, из-за чего к ответственности привлекались невиновные, зато с нарушителей в некоторых случаях взыскать штраф оказалось невозможно.

Подведя первые итоги, в МВД пообещали устранить недоработки и рассказали, как будет развиваться система автофиксации.

Пока камеры установлены только в Киеве и Киевской области

Система автоматической фиксации нарушений ПДД работает пока только в столице и в Киевской области. По данным МВД, в Киеве установлено 20 камер автофиксации, а на автодорогах Киевской области — еще 30. Информация о местонахожении приборов контроля размещена в открытом доступе на официальных сайтах МВД и Национальной полиции, а на этих участках дорог установлены предупреждающие знаки о работе камер видеонаблюдения.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, за первые сутки работы, 1 июня, количество нарушений скоростного режима водителями достигло 57 880. Постепенно число фиксаций уменьшалось и к концу июня снизилось почти в 4,5 раза. Так, например, за сутки 30 июня было зафиксировано 13 325 фактов превышения скорости. То есть динамика выявления нарушений отрицательная, но в МВД хотят, чтобы их количество сошло на нет.

По итогам месяца работы системы нарушителям направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. Уже оплачено 219 000 штрафов на сумму более 31 миллиона гривен. По словам Антона Геращенко, часть этих денег пойдет на оплату услуг «Укрпочты» и печать бланков, остальные средства направят в бюджет для расходов на создание транспортной инфраструктуры.

В столице система не только фиксирует превышение скорости, но и тестируется на выявление других нарушений Правил дорожного движения — в частности, движение по полосе общественного транспорта, нарушение правил стоянки, выезд на встречную полосу движения, движение по пешеходным дорожкам.

Антон Геращенко заявил, что в обозримом будущем система автофиксации заработает на всей территории Украины. В МВД уже определили около 1 200 самых опасных мест на автодорогах и обратились к мэрам крупнейших городов, чтобы те сделали то же самое на своей территории. В течение двух лет министерство планирует установить около тысячи камер по всей стране (сейчас функционируют всего 50 камер). В этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 камер, а вообще система рассчитана на шесть тысяч приборов, запас прочности у нее достаточный. К системе также постепенно подключают банки, благодаря чему человек, согласившийся с тем, что он нарушил, со своего смартфона сможет быстро и легко уплатить штраф.

Кстати, в МВД хотят увеличить размеры штрафов за превышение скорости. Напомним, что на сегодня превысившему установленную скорость на 20 километров в час грозит штраф в размере 255 гривен, а на 50 километров в час и выше — 510 гривен. Однако в ведомстве уже подготовили законопроект, который планируют представить на рассмотрение Верховной Рады в сентябре. Согласно документу, штраф за систематическое превышение скорости более чем на 50 километров в час увеличивается до 3 400 гривен!

«Я вообще сторонник того, чтобы у нас было как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода. У нас некоторые главы госкомпаний, к примеру, получают по 10 миллионов гривен. Если штраф будет в два процента от дохода — это уже 200 тысяч гривен за превышение скорости. И тогда это будет серьезно и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем», — подчеркнул Антон Геращенко.

Система «повесила» на автовладельца чужие нарушения, и теперь их нужно оспаривать в суде

За первый месяц работы системы автофиксации обнаружились ее недочеты, из-за чего, с одной стороны, к ответственности привлекали невиновных водителей, а с другой, было невозможно взыскать штраф с нарушителя.

В соцсетях автовладельцы жаловались на то, что им приходили «письма счастья» за нарушения, которые они не совершали. Один из таких случаев произошел с киевлянином Максимом Захарченко.

16 июня он получил «письмо счастья», где было указано, что его автомобиль 1 июня в 00:52 на трассе Киев — Одесса (в районе Глевахи) превысил скорость на 45 километров в час. Максим удивился, ведь в это время он спал дома, а его машина находилась на стоянке. Через две недели история повторилась. Почувствовав неладное, Максим начал искать по базам автомобиль-двойник и нашел его на сайте https://policy-web.mtsbu.ua. Оказалось, что на таких же номерных знаках, как у него, кто-то получал полис ОСАГО у другой страховой компании (правда, VIN-номер его автомобиля отличался от номера двойника). Максим обратился в полицию с заявлением. И, к счастью, автомобиль-двойник довольно быстро нашли в Белой Церкви — о задержании нарушителя на своей странице в Facebook сообщил начальник патрульной полиции Алексей Белошицкий.

При проверке выяснилось, что свидетельство о регистрации этого авто было поддельным — Mazda 323 °F стала двойником уже зарегистрированного в Украине автомобиля, а номерные знаки заказали по липовому техпаспорту. Автомобиль конфисковали, его владельца задержали, но история Максима на этом не закончилась.

Система автофотофиксации «повесила» на него два штрафа за чужие нарушения, и их теперь нужно оспаривать в суде, причем каждое постановление отдельно. При этом при обжаловании необходимо уплатить судебный сбор в размере 420 гривен. А если бы Максим послушно оплатил штрафы в десятидневный срок, когда действует 50-процентная скидка — это обошлось бы ему всего в 255 гривен. Таким образом, система автофиксации будто подталкивает водителей, мол, смирись и заплати.

Доказать свою правоту добропорядочному водителю заметно дороже. И еще не факт, что суд принял бы аргументы невиновного. А если бы авто-двойник не обнаружили, то, чтобы избавиться от чужих штрафов в дальнейшем, Максим уже собирался перерегистрировать автомобиль с заменой номерного знака и техпаспорта. Такая процедура обошлась бы ему более чем в тысячу гривен — заметно дороже, чем заплатить чужой штраф.

Ситуации со штрафами за превышение скорости автомобилями-двойниками в Украине не редкость. Как объясняют в полиции, чаще всего это нерастаможенные «евробляхи» с поддельными документами либо угнанные транспортные средства, которые злоумышленники таким вот способом «легализуют». Но полиция полна оптимизма, ведь благодаря системе автофиксации у нее появился действенный механизм выявления подобных авто.

«Система — это также дополнительный инструментарий для выявления такого вида правонарушений. Подобные автомобили будут попадать в ориентирования и будут проявляться! Вскоре камер станет больше и ситуация с двойниками улучшится», — отметил Алексей Белошицкий.

Протоколы патрульной полиции, сформированные автоматически в электронном виде, пока не соответствуют действующему законодательству

Впрочем, от «беспристрастия» системы автофиксации автовладельцы страдают и по другим причинам. Так, автомобилист Владимир Козак живет в Умани, где камеры пока не установлены, но за июнь на него «повесили» уже три штрафа. Мужчина рассказывает, что автомобиль, трижды превысивший скорость, он продал еще два года назад, оформив генеральную доверенность. После сделки покупатели пообещали оформить договор купли-продажи, но в итоге так больше и не появились. Мужчина обратился в полицию, где ему сказали самому искать нынешнего владельца машины. Хоть прошло почти два года и за это время машина могла быть перепродана не один раз… «Платить за чьи-то правонарушения у меня нет никакого желания. Сейчас у меня три штрафа, а к вечеру их может быть уже десять», — возмущается мужчина.

Есть и иные примеры несовершенной работы системы автофиксации. В частности, она может неправильно распознать символ номерного знака и прислать штраф невиновному человеку. Так, киевлянин Влад Антонов в Facebook рассказал, как в результате ошибки системы вместо нарушителя на автомобиле марки Daewoo штраф получил его знакомый, который ездит на BMW.

Отмечены также случаи неправильного зачисления средств, в результате чего оплата штрафов уходит не по адресу. В соцсетях владельцы автомобилей пишут, что установили в свои смартфоны приложения о штрафах, но указанные там реквизиты отличаются от тех, что имеются в полиции. Алексей Белошицкий знает о таких проблемах, поэтому советует плательщикам быть внимательными. «Если вы платите штрафы в приложениях, то реквизиты нужно обязательно сверять с теми, которые указаны на официальном сайте полиции», — уточнил начальник патрульной полиции.

В ходе работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД был выявлен еще один существенный недочет — на сей раз на законодательном уровне. Исполнительная служба не имела возможности принудительно взыскать с нарушителя штраф, если он в отведенные сроки не оплатил его добровольно.

Государственная исполнительная служба и частные исполнители не могут принимать к исполнению протоколы патрульной полиции, сформированные автоматически в электронном виде, потому что они не соответствуют действующему законодательству. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», установлены требования к исполнительным документам: «Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь такую печать». Об электронной подписи и печати закон молчит.

И этим пробелом автомобилисты активно пользуются. Фактически штрафы платит только половина нарушителей.

Правда, в парламенте уже приняли законопроект с необходимыми изменениями. Так что безнаказанно нарушать осталось уже недолго. Если, конечно, закон вскоре вступит в силу. «Если же нет, то камера будет фотографировать, а дежурный инспектор по старинке письменно формировать протокол, ставить печать, подпись и отправлять в исполнительную службу», — подытожил Андрей Гайченко.

Радаров TruCAM на дорогах страны стало больше

Напомним, что, помимо системы автофиксации, патрульная полиция активно использует и мобильные лазерные радары TruCAM. С недавнего времени количество этих приборов на автодорогах страны было еще увеличено. Как сообщает официальный сайт Нацполиции, с середины июня появилось еще 24 новых и расширены семь существующих участков. Таким образом, всего на дорогах работает 115 мобильных радаров TruCAM, а измерения скорости проводятся на 209 участках.

По словам Алексея Белошицкого, анализ международной практики показывает, что максимальная эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Именно поэтому наряду со стационарными приборами применяются мобильные.

В отличие от системы автоматической фиксации, если превышение скорости было выявлено с помощью мобильного прибора, то полицейские останавливают лихача, составляют на него админпротокол и выносят постановление об уплате штрафа. Кстати, в таком случае 50-процентная скидка на оплату штрафа не предусмотрена, и раскошелиться придется в полном объеме.

Стражи порядка заявляют, что контроль скорости с помощью радаров TruCAM они проводят открыто — все места, где он ведется, обозначены на специальной карте, опубликованной на официальном сайте патрульной полиции. Помимо этого, на всех подобных участках автодорог установлены соответствующие информационные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. Плюс ко всему в таких местах обязательно должен стоять автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками. Но на практике полиция нередко прячет свои автомобили в местах, которые не видны водителям (за пригорками, за деревьями на обочинах и тротуарах), и экономит на «мигалках», забывая их включать…

По материалам «Фактов»