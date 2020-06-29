Украинская власть таки решила ввести цензуру в СМИ. Обновленный закон о медиа стал еще хуже

В распоряжении «Страны» оказался новый проект закона о медиа, который в Раду внесут после 1 июля. Этот документ пришел на смену предыдущему законопроекту, над которым 5 месяцев работали провластные депутаты и чиновники Минкульта. В мае нынешнего года, после многочисленных претензий медийного сообщества, «старый» проект отправили на переделку. В профильном комитете — по вопросам гуманитарной политики — как могли успокаивали журналистов, что в новом документе учтут все их претензии.

Оказалось, что в новый законопроект перекочевали практически все самые скандальные норм его предшественника. Более того, некоторые из них серьезно усилены и расширены. И, в целом, закон стал еще более репрессивным по отношению к медиа.

Те же яйца, только — в профиль

Перечень претензий у медийного сообщества к «старому» проекту был довольно обширным. Главное из которых то, что власть давала фактически неограниченные полномочия Нацсовету по вопросам телерадиовещания, который будет курировать все медиа в Украине (а не только радио и ТВ, как сейчас), включая право блокировать неугодные онлайн-изданий.

Изначально законопроект о медиа хотели принять в режиме «зеленого принтера».

Но жесткая критика, которой его подвергли как украинские медийщики, так и ряд международных организаций, включая ОБСЕ, вынудила монобольшинство притормозить процесс. Комитет отозвал проект и принялся его дорабатывать. А уже в середине июня оказалось, что новая редакция законопроекта практически готова.

«Это обновленная редакция, над которой рабочая группа совместно с депутатами, представителями индустрии, экспертами Совета Европы и всеми заинтересованными лицами работала около 6 месяцев», — сказала Евгения Кравчук, замглавы комитета по гуманитарной политике.

В разговоре со «Страной» депутат пояснила, что документ будет зарегистрирован в Верховной Раде после 1 июля, сперва его презентуют на заседании профильного комитета, а уже после этого он появится на сайте Рады.

К слову, как уже писала «Страна», одной из главных причин задержки с рассмотрением законопроекта была непонятная ситуация с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию. Точнее с тем, кто будет контролировать этот орган, который новый закон наделял сверхполномочиями.

Мы подробно расписывали расклад сил в Нацсовете, большинство в котором сейчас принадлежит не президенту, а представителям крупнейших олигархических групп.

Однако в ближайшее время, по данным «Страны», будет запущен процесс его ротации. Рада выразит недоверие Нацсовету, что приведет к автоматическому увольнению половины (четверых) его членов, назначенных по парламентской квоте. И на их место придут новые люди, отбранные с учетом пожеланий Банковой.

Таким образом, к моменту принятия закона Нацсовет будет уже сфморирован и окажется подконтролен Зеленскому. По крайней мере, такой план у Банковой. Но в парламенте его реализация, не исключено, встретит сопротивление. Что, кстати, может затормозить и процесс утверждения законопроекта.

Что же появилось нового?

Форма обновленного законопроекта, который оказался в распоряжении «Страны», практически не изменилась.

Вместо 124 статей на 174 страницах статей стало 126 на 183 страницах. И в первом случае и во втором суть документа изложена в 10 разделах. По структуре разница, пожалуй, лишь в том, что появилась отдельная статья о медиа Министерства обороны и военно-гражданских администраций.

В законопроекте попытались уточнить ряд базовых определений. Например, в понятие «онлайн-медиа» вписали уточнение, что это медиа, которое не просто распространяет информацию при помощи сети Интернет, а и имеет «собственный веб-сайт или собственную страницу на платформе общего доступа к информации».

Очевидно, таким уточнением законописцы пытались вывести из-под действия закона блогеров.

Но отсылка, что распространение информации должно идти на личной странице на платформе общего доступа к информации (например, личная страница в любой социальной сети) все-равно причисляет блогеров к онлайн-медиа.

А вот в термин «медиа» (СМИ) вписали уточнение, что это средство распространение массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит под редакционным контролем. Поэтому, если взять тех же блогеров, в их отношении никто не осуществляет редакционный контроль, значит, их к обычным медиа уже причислить нельзя.

В законопроекте появился большой блок новых терминов, как-то, кто является конечным бенефициарным собственником субъектов в сфере медиа, кто ключевой участник субъекта в сфере медиа, какие признаки непрямого и прямого решающего влияния на деятельность медиа и прочие термины, которые касаются структуры собственности медиа.

Следует отметить важный момент. Все эти дополнения, согласно исходящим данным законопроекта, были сделаны некой Татьяной Смирновой. Человек с таким же именем является юристом телеканала «1+1».

Как и раньше, надзором за всем медиарынком будет заниматься Национальный совет по телерадиовещанию. В новом проекте упростили требования к его членам. Например, если раньше стать членом Регулятора могли те, кому исполнилось 30 лет, теперь возрастного ценза нет вообще. Зато приоритет при назначении будет отдаваться с учетом гендерного равенства. То есть, если в составе Нацсовета будет большинство мужчин, то на вакантные должности следует назначать женщин. И наоборот.

Организацией работы Нацсовета будет заниматься патронатная служба. Причем, если раньше в нее могли входить только помощник и секретарь главы Нацсовета и один советник члена Регулятора, то теперь каждый член Регулятора может дать в патронатную службу по одному своему представителю, и каждому из них полагается зарплата.

Полномочия Нацсовета в новом проекте еще больше расширены. Например, после принятия закона, Регулятор сможет обращаться к собственникам платформ общего доступа к информации (в том числе иностранным) с требованием ограничить доступ к пользовательской информации, которую распространяют медиа, к которым были применены санкции.

Также Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем, в том числе иностранным, с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине.

Что это означает? То, что Нацсовет будет требовать не просто заблокировать неугодное медиа в Украине, но и закрыть страницы этого медиа в соцсетях, например в Facebook, и не выдавать его статьи или другие информационные материалы в поисковиках Google, Yahoo, Bing и прочее.

Как и раньше, чтобы продемонстрировать, якобы, прозрачность и отсутствие цензуры для медиа предлагается создать такой механизм, как общее регулирование. Это будет общественный союз, который будет создаваться при Нацсовете из представителей лицензированных медиа.

В новом проекте четче прописано, что может стать предметом общего регулирования. Это установление критериев, по которым к субъектам в сфере онлайн-медиа будут относить лиц, которые распространяют онлайн-информацию, но не зарегистрированы как медиа, определение критериев, какую информацию запрещено распространять, определение критериев, какая информация может нанести урон психике или моральному развитию детей, а также правила вещания в дни памяти.

Впрочем, как и раньше, именно за Нацсоветом остается решение относительно санкций для медиа.

Еще больше возможностей для блокировки медиа

Всего есть 5 видов санкций: штраф, аннулирование регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины.

Из всех этих видов санкций только штраф Нацсовет может устанавливать самостоятельно. Что же касается аннулирований регистраций, лицензий или блокировки медиа, это будет происходить на основании решения суда.

В законопроекте появился целый блок, как будет реализовываться блокировка онлайн-медиа.

Для медиа, доменное имя которых UA или УКР, будут требовать от регистратора доменных имен прекратить регистрацию или сопровождение доменного имени. Также обяжут поставщика услуг хостинга (если он является резидентом Украины), прекратить предоставление этих услуг.

В случае, если медиа зарегистрированы в других доменных зонах, тогда обяжут провайдеров блокировать ресурс.

Для онлайн-медиа, которые подают информацию через платформы общего доступа к информации (например, Youtube) — будут требовать ограничить доступ к страницам этого ресурса от собственника платформы.

Как и в прежнем проекте закона, санкции для СМИ зависят от трех групп нарушений: незначительных, значительных и грубых.

Например, незначительные нарушения — это нарушение сроков ответов на запросы Нацсовета, нарушение сроков внесения изменений в реестр или несоблюдение требований по исходящим данным.

Значительные нарушения — это обнародование всякой общезапрещенной информации. Статья о том, какая информация подпадает под запрет для медиа в новый проект перекочевала практически в полном объеме из старого.

Из важных новаций — в документе появился запрет на высказывания, которые побуждают к дискриминации на основании гендерной идентичности.

Вообще проект насытили многими идеями гендерного равенства. Тут, как уже говорилось выше, и требования к гендерному составу Нацсовета по радиовещанию и предоставление преимуществ при назначениях на должности в Регулятор представителям пола, чье количество было меньше.

Как и раньше, законопроектом введется прямая цензура на позитивное упоминание коммунистических деятелей СССР — от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка. Запрещено обнародовать материалы, в которых демонстрируется символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима с целью оправдания или отрицания их преступного характера.

В эту статью внесли и новый пункт — запрещена трансляция высказываний или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Также к значительным нарушениям относится распространение информации, которая может повлечь за собой тяжелые последствия для психики детей (кстати, в предыдущем проекте речь шла о подростках, теперь есть разделение на информацию для детей и взрослых) или наличие этой информации в постоянном доступе без использования системы родительского контроля.

И еще несколько пунктов — это нарушение требований законодательства во время избирательной кампании, информационного обеспечения выборов или референдума, а также нарушение порядка распространения рекламы и спонсорства.

А вот под грубые нарушения подпадает обнародование информации, запрещенной целым отдельным разделом законопроекта «Ограничения, связанные с вооруженной агрессией».

Этот же раздел также практически в полном объеме соответствует «запрещенке» из предыдущего проекта, которая касается «государства-агрессора» («государства-оккупанта»), то есть некой страны (прямо она не называется), но понятно, что речь идет о России. А также в случае появления «правопреемников» такого «государства-агрессора», и их тоже.

Речь идет о трех группах прямо запрещенной информации.

Это:

1. Материалы, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию, оккупацию территории Украины, в частности и публичное отрицание этих действий.

2. Недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора, в случае если последствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственной смене власти, свержения конституционного строя, или нарушения территориальной целостности или конституционного строя.

3. Программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических) среди участников которых есть лица, внесенные в Перечень лиц, которые предоставляют угрозу национальному медиапространству.

Отметим, что составлением такого Перечня, согласно новому проекту, будет заниматься не только Нацсовет и СНБО с СБУ, а и Минкульт.

Также в законопроекте указано, что запрещается «исключительно» (этого слова не было в предыдущей версии документа) позитивное освещение деятельности органов власти агрессора, «с целью их популяризации» (такого оборота также не было в предыдущем проекте).

Штрафы выросли

Все это означает, что можно только критиковать жизнь за линией разграничения. Нельзя транслировать вообще никакие выступления российских чиновников (так как они могут говорить о достижениях России). Нельзя подавать разные точки зрения на происходящее на Донбассе, а только «достоверную» информацию, например, данные штаба ООС.

Ну а запрет на «исключительно» положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора, очевидно, означает, что любую положительную информацию из России нужно обязательно приправлять ложкой дегтя. Иначе — это грубое нарушение закона. Хотя по факту это все является прямой цензурой. Ведь за такое медиа могут заблокировать (по решению суда) или, как минимум, выписать штраф (просто по решению Нацрады).

Кстати, если раньше в законопроекте максимальный штраф для онлайн-медиа составлял до 5 размеров минимальных зарплат на день осуществления нарушения, то теперь такой штраф светит только за мелкие нарушения.

Значительные — обойдутся от 5 до 10 размеров минимальных зарплат, а грубые — до 15 минзарплат (сейчас минимальная зарплата составляет чуть более 4700 гривен, с 1 сентября она возрастет до 5000 гривен, а с нового года до 6000 гривен). Или же — блокировка.

Отметим, что для печатных СМИ штрафы наоборот снизили. Если раньше речь шла о штрафах до 75 размеров минимальной заработной платы, то теперь максимально — тоже 15 минзарплат. А вот для аудивизуальных СМИ штрафы оставили, как и были. Они аксимально могут составить 75 минзарплат.

Как и раньше, выносить решения по блокировке медиа законодатели доверили только окружному административному суду в Киеве. По обычной процедуре — в течение 30 дней. Но, как говорится в законопроекте, «в случае реальной угрозы интересам национальной безопасности», суд должен рассмотреть иск в течение 2 дней. А апелляцию и кассацию — в течение 10 дней.

Напомним, что сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона — например, расследованы уголовные дела по контенту сайта.

Важно то, что в проект закона о медиа включили ответственность иностранных аудиовизуальных медиа, которые будут транслировать запрещенную информацию на территории Украины.

Еще во время обсуждения проекта поднимался вопрос о возможности блокирования и наложения штрафа на такие медиа, в частности, на иностранную интернет-площадку YouTube. Причем за это выступали топ-менеджеры украинских телеканалов и нардеп Никита Потураев, ныне глава профильного комитета.

Впрочем, в итоговом варианте проекта о прямой ответственности таких площадок речь не идет. В документе говорится только о том, что Нацсовет может прислать такому медиа требование удалить соответствующую информацию или ограничить к ней доступ на территории Украины.

В новом законопроекте содержатся и некоторые косметические послабления для медиа.

Например, появился пункт о том, что медиа не должны согласовывать свои материалы с должностными лицами госорганов власти и местного самоуправления, а также политических партий. Ранее упоминания о партиях не было.

При этом лицам, которые считают, что в и отношении была обнародована недостоверная информация, неполная или неточная, дается право требовать ее опровержения или дать ответ в течение 14 дней после выхода этой информации (ранее срок был 30 дней).

Но вряд ли эта пилюля способна подсластить и прямую цензуру, которая как была в предыдущем проекте, так и осталась в новом, и молниеносные судебные решения, которыми будут блокироваться медиа, которые, по мнению Нацсовета нарушили какие-то нормы закона.

По материалам интернет-издания Страна