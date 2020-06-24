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Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

В 1988 году Майк Тайсон уже был состоявшимся боксером. В январе он наслаждался третьей защитой статуса абсолютного чемпиона мира, а в феврале женился на актрисе и звезде ситкомов Робин Гивенс. У девушки был хороший список ухажеров — до Тайсона она встречалась с Эдди Мёрфи и Майклом Джорданом, но под венец пошла только с 22-летним боксером-супертяжем.

Майк называет отношения с Робин первыми серьезными в жизни и ради актрисы порвал с супермоделью Наоми Кэмпбелл. В мае 1988-го у Гивенс случился выкидыш, и их брак неожиданно начал рушиться. В сентябре все стало ясно: девушка подала на развод и указала, что 96-килограммовый боксер избивал ее.

«Жизнь с ним была пыткой, это полный ад, хуже всего, что я могла себе представить», — говорила будущая бывшая миссис Тайсон в телеинтервью.

Пока в суде готовили бумаги для громкого развода, адвокат девушки парадоксально уверял:

«Моя клиентка по-прежнему любит Тайсона, но насилие продолжается, она боится за свою безопасность».

Защита Гивенс выбила для нее официальный запрет — Майку нельзя было приближаться к законной жене на опасное расстояние.

Но это же Майк Тайсон. Осенью 1988-го он наплевал на все, планировал посетить своего адвоката, но по дороге передумал и развернул тачку к дому Робин в Лос-Анджелесе.

«Я планировал по-быстрому перепихнуться, — вспоминал боксер. — Приехал к ней, увидел ее тачку, из которой появился красавчик с длинными светлыми волосами. Я подумал: «О черт, сегодня останусь без перепихона».

Да, этим смазливым парнем оказался Брэд Питт. В конце 1988-го ему было всего 25, и в Голливуде не всегда указывали его имя в титрах. До важных ролей, признания индустрии и «Золотых глобусов» оставалось еще лет семь. Питт снимался в одном из эпизодов сериала, в котором играла Робин, там и замутил с темнокожей красоткой.

В других интервью Тайсон говорил, что сначала принял блондина за подругу Гивенс из-за растрепанной прически. Но в книге мемуаров Undisputed Truth в 2013 году спортсмен уверял, что зашел домой к Робин и увидел, как его бывшая жена занимается сексом с Брэдом Питтом.

«Он выглядел, как будто был обдолбан в щи, — хохотал Железный Майк. — Я был чертовски зол. Вы бы видел его испуганное лицо, когда Брэд понял, что это я. Он кричал: «Умоляю, не бей меня, мы просто репетировали пару строчек сценария!»

Боксер видел, что Робин заплакала от страха, но отметил, что даже не думал никого избивать.

«Мы потом встретились и все такое, Питт оказался отличным парнем», — сказал Майк.

В 2019 году Гивенс пришла на вечернее телешоу Watch What Happens Live и заявила, что версия Тайсона неточна.

«То, что он встретил меня и Брэда на дороге, — это правда. Я не читала книгу, но мне сообщили, будто бы он всем рассказывает, что застукал нас в постели. Этого никогда не было. Никогда, никогда, никогда.

Питт умолял не бить его? Подумайте сами, неужели это похоже на него? У Брэда есть свэг — понимаете, о чем я? И между нами ничего не было — в тот день мы, вероятно, вместе возвращались с какого-то кинопоказа», — утверждала Робин.

Конечно, после выхода книги у Тайсона много раз спрашивали про ту встречу с Питтом, и он с удовольствием повторял ее на разные лады в лэйт-найт-шоу. Но критик Los Angeles Times в 2013-м спросил у боксера: «Вы много времени уделяете рассказам про брак с Гивенс. Зачем?» Майк честно признался:

«Думал, что это развлечет людей. Я знал, что у Брэда полно поклонников, а сюжет, как мы были почти втянуты в конфликт, кажется потрясающим. Как я бью его красивое лицо, а люди восклицают: „О, это невероятно, Майк!“ Наверное, это был бы отличный сюжет».

Суд развел Гивенс и Тайсона в День всех влюбленных — 14 февраля 1989 года, они состояли в официальном браке 12 месяцев и семь дней. Брэд Питт спустя пять лет после этой истории завел роман с Гвинет Пэлтроу, через 12 женился на Дженнифер Энистон, а через 17 взял в жены Анджелину Джоли. Робин осталась актрисой сериалов — она и сейчас чаще мелькает на телевидении, чем на больших экранах.

Майк Тайсон пережил гигантскую спортивную карьеру с откушенным ухом Холифилда и тремя судимостями и сейчас готовится к возвращению на ринг. И в этот раз бить ему придется настоящих спортсменов, а вовсе не голливудских красавчиков.

Тэги: Брэд Питт, кино, бокс, Майк Тайсон, спорт

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