В ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ

Российские войска во время массированной комбинированной атаки в ночь с 21 на 22 февраля могли изменить приоритетные цели ударов — с энергетической инфраструктуры на водную и железнодорожную. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия выпустила по Украине 347 ракет и беспилотников.

В частности, враг применил:

— 297 ударных дронов различных типов, среди которых около 200 — «Шахеды»;

— 50 ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», баллистические «Искандер-М/С-400», крылатые «Х-101», «Искандер-К» и «Х-59/69».

Украинская ПВО сбила 274 беспилотника и 33 ракеты. В частности, были уничтожены почти все ракеты типа «Х-101», а также все «Искандер-К» и «Х-59/69».

Аналитики ISW отмечают, что во время этой атаки Россия, вероятно, сместила акцент с разрушения энергосистемы Украины на удары по логистике — в частности железнодорожной и водной инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что основными целями стали объекты логистики, в частности железные дороги и системы водоснабжения.

В то же время аналитики отмечают, что РФ может и в дальнейшем комбинировать такие удары с попытками истощения энергетической инфраструктуры.

В ISW считают, что изменение целей атак может свидетельствовать об адаптации российской стратегии после попыток массированными ударами уничтожить украинскую энергетику зимой.

В то же время эксперты подчеркивают: Россия, вероятно, продолжит наносить удары по энергосистеме, сочетая их с атаками на логистические и критически важные объекты.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что во время так называемого «энергетического перемирия» российская армия переориентировала удары на логистику.