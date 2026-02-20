Все разделы

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

Агата Кловская
20.02.26 14:18
Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

Эксперты из американского проекта ECHO рассказали о страшных последствиях курения во время беременности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта вредная привычка увеличивает риск гипертонии у детей.

В ходе работы специалисты оценили данные 13 120 детей, рожденных в 1999-2020-х годах в 52 медицинских центрах США и Пуэрто-Рико.

Указывается, что сведения о курении во время беременности собирали с помощью анкет, медицинских записей и анализов мочи на котинин – маркер недавнего употребления табака.

При этом артериальное давление у детей измеряли в возрасте от трех до 18 лет.

Ученые установили, что у детей матерей, куривших во время беременности, чаще фиксировались более высокие показатели как систолического, так и диастолического давления.

Также у них чаще диагностировали гипертонию в более позднем возрасте.

Отмечается, что наиболее выраженная связь наблюдалась в случаях, когда активное курение подтверждалось лабораторными анализами. Эффект был сильнее у девочек и усиливался по мере взросления ребенка.

Информируется, что пассивное курение, по данным самоотчетов, статистически значимой связи с повышенным давлением не продемонстрировало.

Резюмируется: «Повышенное артериальное давление в детстве увеличивает вероятность сердечнососудистых заболеваний во взрослом возрасте. Сокращение числа курящих беременных может стать важной мерой профилактики гипертонии и связанных с ней рисков в будущем».

Ранее американцы рассказали о курении кое-что жуткое.

