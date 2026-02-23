Все разделы

«Укрэнерго» определилось с графиками в начале недели

«Укрэнерго» определилось с графиками в начале недели

Александр Панько
23.02.26 09:15
147
«Укрэнерго» определилось с графиками в начале недели

В понедельник, 23 февраля, в большинстве областей Украины снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В то же время граждан предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — добавили в компании.

Напомним, Париж помог Киеву с электричеством.

fraza.com
