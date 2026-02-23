Названы продукты, которые повышают тестостерон у мужчин

Российский гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала, какие продукты требуются для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона у мужчин. Составлен список.

По ее словам, способствует этому систематическое употребление продуктов, богатых полноценным белком – это рыба, нежирное мясо, яйца и бобовые.

Говорится: «Омега-3 жирные кислоты из морской рыбы и льняного масла улучшают состояние сосудов, снижают воспаление и положительно влияют на потенцию».

Кроме этого добавляется, что цинк и селен, содержащиеся в морепродуктах, орехах и тыквенных семечках, необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита.

Указывается, что овощи и зелень обеспечивают организм антиоксидантами, которые защищают клетки.

