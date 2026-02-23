«Резонанс Шумана»: на Земле усилилось загадочное явление

На Земле в последнее время усилилось явление, известное как «резонанс Шумана», представляющее собой естественную вибрацию. Об этом, ссылаясь на сведения сервиса для мониторинга космической активности MeteoAgent, пишет издание Daily Mail.

В публикации, среди прочего, сказано: «Естественная гудящая вибрация нашей планеты в последние недели пережила ряд необычных всплесков, что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и когнитивные функции».

Некоторые ученые полагают, что данные частоты совпадают с паттернами мозговых волн человека, отвечающих за сон и концентрацию.

Впрочем, подчеркивается, классическая наука до сих пор это не подтвердила.

СМИ информирует: «В Интернете встречаются сообщения, связывающие всплески резонанса с такими симптомами, как звон в ушах, мышечное напряжение, усталость и затуманенность сознания».

В то же время, врачи говорят, что такие утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.

Сообщается, что в феврале показатель интенсивности магнитных бурь, также известный как индекс К, превышал отметку 5.0, что могло позволить некоторым чувствительным людям ощутить эти скачки.

Резюмируется, что когда человек пытается расслабиться или заснуть, мозг генерирует медленные тета-волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду.

