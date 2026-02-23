США ожидают «хороших новостей» о мире в Украине

В США рассчитывают на прорыв в мирном процессе между Украиной и РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Думаю, что на уровне руководства им сложно довести соглашение до конца. Джаред Кушнер и я надеемся, что вынесем на рассмотрение сторон несколько предложений, которые приблизят их в течение следующих трёх недель», — отметил Уиткофф.

Таким образом он выразил надежду на «хорошие новости» по поводу войны уже скоро.

Отдельно он выразил надежду на возможную встречу между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Спецпредставитель США вновь отметил, что считает войну бессмысленной с учётом потерь и предположил, что Украина и Россия на самом деле не хотят воевать друг с другом.

«Они спорят за эту территорию. Знаете, все бросаются словом „достоинство“. Однако, что даёт вам достоинство, если у вас столько убийств?», — добавил он.

Также Уиткофф прокомментировал свои частые встречи с хозяином Кремля, которые, по его мнению, были актуальными и важными.

«Я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Считаю, что эти встречи были важными, и надеюсь, что мы завершим всё это дело», — добавил он.

Напомним, во время мирных переговоров, которые состоялись 17-18 февраля в Женеве, украинская делегация признала неприемлемой идею создания совместной гражданской администрации с Россией для управления этой территорией.

Тем временем, Москва продолжает настаивать на передаче ей Донецкой области как предпосылке завершения боевых действий.