Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже начал Третью мировую войну.

Глава нашего государства сказал: «Я считаю, что Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя».

Добавляется, что Украина сегодня по сути сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

Подчеркивается: «Остановить Владимира Путина сегодня и не допустить оккупации Украины – это победа для всего мира, потому что он не остановится на Украине».

