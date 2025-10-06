Шотландцы рассказали, какие качества продлеваю жизнь

Эксперты из Эдинбургского университета в Шотландии поведали, какие качества продлеваю жизнь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому способствуют организованность, активность и отзывчивость.

При этом, по их словам, тревожность и раздражительность ее сокращают.

В ходе опыта специалисты акцентировали свое внимание не на классификации подопытных по типам личности, а на конкретных словах, которыми люди описывали себя сами.

В итоге было установлено, что такие определения, как активный или энергичный, намного точнее предсказывают продолжительность жизни, чем традиционные категории вроде экстраверсии.

Отмечается, что наиболее заметным показателем долголетия оказалось слово активный: те, кто использовал его для описания себя, реже уходили из жизни в период наблюдения – риск смертности у них оказался ниже на 21%.

Кроме этого информируется, что с более высокой продолжительностью жизни были связаны такие черты характера, как организованность, трудолюбие и ответственность.

Указывается, что слова с негативной окраской (к примеру, тревожный, капризный или легко расстраивающийся) чаще характеризовали тех, кто уходил из жизни раньше.

Сообщается: «Подобная корреляция не свидетельствует о фатальной предопределенности. ЕР личностные особенности могут влиять на поведение, которое, в свою очередь, отражается на здоровье. Например, организованные люди чаще придерживаются здорового режима, а активные – ведут подвижный образ жизни и лучше справляются со стрессом».

Ожидается, что в будущем подобные индивидуальные особенности могут стать частью новых медицинских подходов. Личностные опросники смогут дополнять стандартные методы оценки здоровья и позволят выявлять людей, которым может потребоваться дополнительная поддержка для сохранения здоровья и профилактики хронических заболеваний.

