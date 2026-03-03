В Украине стартовал ремонт автомобильных дорог общего пользования

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила важную новость. По ее словам, в нашей стране стартовал автомобильных дорог общего пользования.

Чиновница информировала: «Выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 миллионов квадратных метров».

Добавляется: «Речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже позволяют погодные условия. В первую очередь это международные и национальные маршруты, обеспечивающие военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение громад и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых громадах».

Также указывается, что сейчас к этим работам привлечено более 140 бригад (почти тысяча работников).

Резюмируется: «Правительство в дальнейшем будет увеличивать объемы ремонтов дорог и финансирование».

Ранее мы писали, что в Украине начнут экстренный ремонт дорог.