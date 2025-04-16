47 миллионов лет назад на Земле жили 15-метровые змеи

Колоссальные ископаемые змеи возрастом 47 миллионов лет, обнаруженные в Гуджарате, Индия, могут быть крупнейшими в мире.

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки колоссальной хищной змеи, по оценкам, это самая длинная змея из когда-либо найденных. Этот древний змей, названный Vasuki indicus в честь мифической змеи, связанной с Богом Шивой, принадлежал к вымершему семейству змей родом из Гондваны, они существовали от Верхнего мелового до позднего плейстоцена. Недавно выявленный вид, найденный в руднике Панандро Лигнит в Гуджарат, жил около 47 миллионов лет назад в теплую эпоху Эоцена.

Открытие Vasuki indicus это гигантский хищник длиной от 10 до 15 метров представляет собой значительную находку в области палеонтологии. Ее существование в теплом, древнем пейзаже Индии в период Среднего эоцена дает ценное представление об экологической динамике того времени.