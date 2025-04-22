Вэнс сделал громогласное заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал весьма амбициозное заявление. Оно прозвучало во время визита политика в Нью-Дели (Индия).

Среди прочего, он сказал: «Мы хотим заключать партнерства со странами, которые признают необходимость объединения с тем, что построить что-то новое, систему мировой торговли, которая была бы сбалансирована, открыта, стабильна и справедлива».

Добавляется также, что США желают развивать торговые отношения с другими странами на базе общих национальных интересов.

Ранее Вэнс наехал на европейских лидеров.