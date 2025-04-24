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Новости > Кардиолог развенчала популярный миф о красном мясе

Кардиолог развенчала популярный миф о красном мясе

Агата Кловская
24.04.25 16:35
221
Кардиолог развенчала популярный миф о красном мясе

Популярный испанский кардиолог Амара Аладель развеяла миф о красном мясе. Она рассказала, так ли оно вредно для сердца.

Специалист говорит: «Оно не повышает уровень холестерина и не вызывает проблем с сердечно-сосудистой системой».

Также эксперт сослалась на исследование, проведенное в 2024-м году учеными из университета Индианы в США, которые провели мета-анализ двадцати ранее опубликованных исследований с участием взрослых людей. Американцы оценили количество свежей и минимально обработанной говядины в рационе добровольцев и сопоставили полученные данные с уровнями «плохого» и «хорошего» холестерина в крови добровольцев, и, в итоге, не было обнаружено связи между потреблением красного мяса и повышением уровня триглицеридов (жировых веществ), маркеров воспаления и артериального давления.

Испанка подчеркивает, что ключевым отличием того опыта стало то, что он не был наблюдательным, как многие работы, на которых строятся старые мифы о питании, а представлял собой обзор тщательно спланированных клинических испытаний с контрольными группами и объективными измерениями.

Ранее испанский диетолог озвучил хитрый секрет похудения.

Тэги: здоровье, мир

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