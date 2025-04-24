В Кремле цинично прокомментировали массированный удар по Киеву

В Москве считают «украинской пропагандой» информацию о многочисленных жертвах среди гражданского населения в Киеве в результате российской ракетно-дроновой атаки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 24 апреля.

«Нет, это не так. Украинская сторона продолжает свою пропаганду. Наши военные продолжают „СВО“ (так в России называют геноцидную войну против украинского народа). Было пасхальное перемирие, оно закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной. В настоящее время наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим. В рамках этого по военным и околовоенным целям продолжают наносить удары», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Тем временем российское минобороны отчиталось о «высокоточном ударе» по Украине. По версии агрессоров, они якобы атаковали «предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов».

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — цинично заявили в Москве.

Напомним, в ночь на 24 апреля оккупанты нанесли массированный удар по Киеву.