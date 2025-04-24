Врач поведал подробности смерти Франциска

Глава хирургического отделения римской больницы «Джемелли» Серджо Алфьери, который лечил папу римского Франциска во время его госпитализаций, поведал некоторые подробности смерти понтифика. Тот впал в кому.

Медик рассказал: «В понедельник, в 5-30 утра я получил звонок от его личного санитара Массимилиано Страппетти, который информировал, что Франциску стало плохо и что его необходимо вернуть в больницу «Джемелли».

Врач добавил: «Я всех предупредил и через двадцать минут был Доме Святой Марфы, но мне было трудно поверить, что госпитализация необходима. Я вошел в его комнату, и его глаза были открыты».

Говорится: «Я заметил, что у него нет проблем с дыханием, и попытался позвать его, но он не ответил. Он не реагировал на раздражители, даже болевые. В этот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме».

Также информируется, что в тот же день при решении направить папу римского в больницу существовала опасность его кончины по дороге.

Подчеркивается, что госпитализация в том случае была бесполезна.

Резюмируется: «Массимилиано Страппетти знал, что Франциск хотел умереть дома. Когда мы были в «Джемелли», он всегда так говорил. Вскоре после этого он скончался».

Ранее гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане.