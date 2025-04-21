Ученые рассказали о вреде вечерних тренировок

Эксперты из университета Монаша в Австралии поведали о вреде вечерних тренировок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интенсивные физические нагрузки за четыре часа до сна способны существенно ухудшать его качество, а также ускорять сердцебиение в спокойном состоянии.

В опыте участвовали около пятнадцати тысяч людей. В течение года биометрические их данные собирались с помощью фитнес-трекеров, что дало ученым доступ к информации о примерно четырех миллионах ночей сна.

Пристальное внимание специалисты уделили влиянию на сон интенсивных тренировок, таких как силовые упражнения и пробежки.

Оказалось, что подобные нагрузки могут поддерживать организм в состоянии повышенной бдительности, что приводит к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и учащенному пульсу в состоянии покоя. Это, в свою очередь, снижают эффективность ночного восстановления организма.

До этого было принято полагать, что негативное влияние оказывает только физическая активность за два часа до сна, но вот новое исследование расширяет окно риска до четырех часов, особенно при высоком уровне нагрузки.

Впрочем, резюмируется: «Даже вечерняя тренировка лучше, чем ее полное отсутствие. Тем, кто может заниматься только по вечерам, рекомендуется снижать интенсивность и выбирать, например, плавание или легкий бег, и завершать занятия как можно раньше».

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