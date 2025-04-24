В ВОЗ «нагоняют страх» по поводу новых угроз для человечества

Во Всемирной организации здравоохранения сделали громкое заявление. Человечество пугают новыми угрозами.

Говорится: «Во всем мире растет число вспышек болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, а такие болезни, как дифтерия, которые долгое время сдерживались или практически исчезли во многих странах, могут повторно возникнуть».

Добавляется, что усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, так как дезинформация, рост численности населения, гуманитарные кризисы и сокращение финансирования ставят под угрозу прогресс и подвергают риску миллионы детей, подростков и взрослых.

Медики призывают к безотлагательному и постоянному политическому вниманию и инвестициям для укрепления программ иммунизации и защиты прогресса, достигнутого в снижении детской смертности за последние 50 лет.

Сказано: «За последние полсотни лет вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи».

Резюмируется: «Во всем мире растет число вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин, что ставит под угрозу жизни людей и увеличивает затраты стран на лечение заболеваний и реагирование на вспышки».

Ранее в Днепре ребенок умер от столбняка.