Выходные в Украине будут теплыми и солнечными

В Украине в субботу, 19 апреля, ожидается теплая погода, днем 19-24°, в западных областях и возле морей — 15-20°, кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром ожидаются значительные дожди, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 7-12°.

В Киеве сухо, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была 26,3 в 1920г., самая низкая ночью −4,7 в 1979г.

В воскресенье, 20 апреля, сохранится сухая солнечная погода, лишь в большинстве западных областей местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, на западе страны — юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью 7-12°; днем 19-24°, в Карпатах и на побережье морей 13-18°

В Киеве 20 апреля дожди не ожидаются, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°; днем 22-24°.

Напомним, выявлен неожиданный вред прохладной погоды.