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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве начали «латать» Крещатик

В Киеве начали «латать» Крещатик

Александр Панько
21.04.25 14:51
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В Киеве начали «латать» Крещатик

В понедельник, 21 апреля, в центре Киева на Крещатике стартовал текущий ремонт улично-дорожной сети. В КГГА говорят, что начали его с наступлением благоприятных погодных условий.

Информируется, что сотрудники КП «ДЭУ Шевченковского района» обновляют покрытие и ведут подготовительные работы для обустройства безбарьерного перекрестка.

Добавляется, что тут выполняют ямочный ремонт проезжей части.

Сказано, что после этого обновят дорожную разметку и начнут подготовку инфраструктуры к следующему этапу – обустройству безбарьерного регулируемого перекрестка.

Указывается при этом, что в рамках работ проведут мероприятия для удобного и безопасного пешеходного движения – снизят бордюрный камень, установят тактильную навигацию для ориентирования людей с нарушениями зрения и обновят светофорные объекты, в частности добавят пешеходную фазу регулирования движения.

Людей предупреждают, что в связи с ремонтом с 21 по 26 апреля на Крещатике временно ограничат движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко.

Ранее мы писали, что в Киеве хотят переименовать еще одиннадцать улиц: появился список.

Тэги: Киев, общество, транспорт, ремонт, Крещатик, новости Украины

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