Совсем скоро в Украину вернутся… заморозки

Уже скоро в Украине похолодает. Об этом говорят синоптики.

Гидрометцентр говорит, что ночью 27-29 апреля на севере, западе и в центре нашей страны ожидаются заморозки.

Сказано, что ночью воскресенья, 27 апреля, в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля будут заморозки на поверхности почвы от минус 5 до 0 градусов (І уровень опасности, желтый).

Добавляется, что ночью понедельника, 28 апреля, в северных, восточных и центральных областях грядут заморозки в воздухе от минус 3 до 0 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

Отмечается, что, увы, заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украину придут дожди и похолодание.