В Украине опасаются, что Трамп прекратит помощь из-за «срыва переговоров», — WSJ

Украинские власти обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может уже во второй раз прекратить военную помощь Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванные украинские чиновники выразили в комментарии изданию свою обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров о завершении войны с Россией. В этом случае, по их мнению, американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.

Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней, а Россия — нет.

Напомним, США хотят заключить мир между Россией и Украиной в первые 100 дней Трампа.