В одном из районов Киева произошла стрельба

В Подольском районе столицы утром 24 апреля произошла стрельба. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

В полиции сообщают, что сейчас все участники события установлены, на месте работают правоохранители, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, в Киеве мужчина бросил гранату из окна своей квартиры из-за шума соседей.