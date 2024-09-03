Лето этого года в Киеве стало вторым самым жарким в истории после 2010 года

Средняя температура воздуха летом 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла. Это на 2,6 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные — в августе.

Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3,0 градуса).

Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до 13,4 градусов тепла, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до 36,0 градусов тепла.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне — почти две месячные нормы.

Напомним, август вошел в пятерку самых теплых в истории Киева.