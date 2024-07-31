Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп наехал на ОПЕК. Он считает, что страны, входящие в него, пытаются снизить цены на нефть в надежде на то, что главой государства станет Камала Харрис.

Политик заявил: «Страны ОПЕК делают все возможное, что сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит».

Республиканец добавил: «Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!».

Ранее мы писали, что Обама считает, что Харрис проиграет Трампу.