Украинцам рассказали о погоде на 21 мая

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в четверг, 21 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью в западных, южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем по всей территории нашей страны, кроме северо-востока, ожидаются умеренные дожди с грозами. В юго-западной части местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, днем 23-28 тепла, на востоке до плюс 31.

В западных областях ночью 8-13 тепла, днем плюс 18-23.

В Киеве завтра ночью повсеместно, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-17, днем 25-27 тепла.

