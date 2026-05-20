Падение рейтинга Трампа в США продолжается

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа продолжает падать. Об этом говорят свежие данные социологии от компании Ipsos.

Так, сообщается, что согласно результатам опроса, 35% американцев одобряют работу главы государства – это на один процентный пункт ниже по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале месяца.

Добавляется, что среди республиканцев рейтинг неодобрения американского лидера составил 21%, тогда как после вступления политика в должность в январе 2025-го года данный показатель составлял всего лишь 5%.

Указывается при этом, что 79% представителей Республиканской партии заявили, что Дональд Трамп хорошо справляется со своей работой.

Опрос проводился 15-18 мая в режиме онлайн среди 1271 совершеннолетнего американца. Статистическая погрешность составляет 3%.

